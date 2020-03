Fitnessübungen mit den Profis der Kickers

Fit mit den Profis. Zwar kein spezielles Fußballtraining, aber dafür eine Fitness-Aktion bieten die Offenbacher Kickers für ihre Anhänger an, die am Samstag zur üblichen Anstoßzeit der Regionalliga Südwest um 14 Uhr startet.

Offenbach – Jeden Samstag um diese Uhrzeit wird ab sofort ein Profispieler des OFC ein rund halbstündiges Fitnessprogramm für jedermann absolvieren. Es soll dazu beitragen, die Menschen gesund durch diese schwierige Zeit zu bringen. Den Anfang macht am Samstag Abwehrspieler Francesco Lovric, der neben einem leichten Aufwärmtraining ein Programm für den ganzen Körper ankündigt, für das keinerlei Gerätschaften benötigt werden.

Übertragen wird die Aktion online von Kickers TV.

Eine Bitte haben die Offenbacher Kickers noch an alle Fans: In der Kürze der Zeit ist es noch nicht gelungen, einen attraktiven Namen für das Mitmach-Fitnessprogramm zu finden. Wer also eine gute Idee hat, an fanradio@ofc.de schicken.

