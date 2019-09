U19 des OFC geht als klarer Derby-Verlierer vom Platz

U19-Junioren von Kickers Offenbach unterliegen abgezockten Frankfurtern mit 2:6.

Dreieich - Zahlreiche Grashalme klebten auf der regennassen Stirn von Marco Boras, das Trikot des baumlangen Innenverteidigers war übersät mit braun-grünen Gras- und Erdflecken. Der Kapitän war vorangegangen, hatte sich, trotz der weitestgehend aussichtslosen Situation, bis zum Schluss in jedes Kopfballduell und in jeden Schuss geworfen. Doch die Mühe war vergeblich: Am Ende ging die U19 von Kickers Offenbach als klarer Derby-Verlierer gegen Eintracht Frankfurt vom Platz. 2:6 (0:3) hieß es aus OFC-Sicht nach 90 umkämpften, aber auf Rasen und Rängen friedlichen Minuten.

„Am Anfang sind wir zu ängstlich gewesen“, sagte Boras. Durch die deutliche Derbypleite ist der Aufsteiger nun seit drei Spielen in der A-Junioren-Bundesliga sieglos und hängt in der Tabelle der Süd/Südwest-Staffel auf Rang zehn fest, während die Eintracht auf Platz drei kletterte. „Wir müssen zusehen, dass wir mal wieder ein Erfolgserlebnis holen“, betonte Boras. „Am Anfang sind wir gut in die Saison reingestartet, da war die Euphorie noch groß. Jetzt haben wir gemerkt, wie die Liga ist.“

OFC kassiert drei Gegentore in fünf Minuten

Vor 600 Zuschauern im Dreieicher Hahn Air Sportpark, darunter allerlei lokale Fußballprominenz wie Fredi Bobic, Axel Hellmann, Peter Fischer, Barbara Klein, Sebastian Rode, Hanno Balitsch, Alex Conrad, Rudi Bommer, Ramon Berndroth sowie eine große Fraktion der OFC-Profis (Geschäftsführer Andreas Herzog, Teammanager Bernd Winter, Vizepräsident Peter Roth, die Spieler Lucas Albrecht, Kevin Ikpide, Manolo Rodas und Niklas Hecht-Zirpel), waren die Kickers vorsichtig in die Partie gestartet und hatten auf Frankfurter Fehler gelauert. Nach einer knappen Viertelstunde hätte sich das beinahe schon ausgezahlt, als Eintracht-Torwart Max Hinke ein horrender Fehlpass unterlief und OFC-Stürmer Emir Kuhinja den Ball nur noch ins Tor hätte drücken müssen. Doch Felix Irorere grätschte das Spielgerät von der Linie.

+ Doppelpack vor großer Kulisse: Kickers-Stürmer Emir Kuhinja (links) traf zweimal gegen Eintracht-Torhüter Max Hinke. Der OFC verlor das Derby der U19-Bundesliga aber deutlich mit 2:6. © Jan Hübner Kurz darauf machten die Gäste vor, wie man Patzer des Gegners gnadenlos ausnutzt: Diesmal war es Kickers-Torwart Angelo Tramontana, der den Ball genau in die Füße von SGE-Angreifer Abdulkerim Cakar passte - 0:1 (18.). Kurz darauf stand der kleingewachsene Außenverteidiger Mason Judge bei einer Ecke so frei, dass er nicht einmal hochspringen musste, um zum 0:2 einzuköpfen (20.). Und dann luchste auch noch der holländische Sturmtank Jip Molenaar OFC-Innenverteidiger Felix Schütz den Ball ab und schloss trocken zum 0:3 ab (23.). Drei Gegentore binnen fünf Minuten - die Partie war so gut wie entschieden. „Selbstverschuldete Gegentore“ bemängelte Boras, „das müssen wir abstellen.“

OFC zu unaufmerksam

Die Kickers waren in den entscheidenden Momenten zu unaufmerksam, in den Zweikämpfen nicht ganz so giftig wie ihr Gegenüber und hatten vor allem mit den kleinen, quirligen Mittelfeldspielern der SGE immer wieder Probleme. Doch sie ließen die Köpfe nicht hängen, auch dann nicht, als der eingewechselte Jabez Makanda einen Konter wuchtig zum 0:4 abschloss (68.). Sie kamen durch einen Doppelpack von Kuhinja, der erst einköpfte (68.) und dann abstaubte (78.), sogar noch einmal auf 2:4 heran. „Wir haben uns nicht ergeben und versucht, den Spielstand auszublenden“, sagte Boras.

OFC-U19: Aus Freunden werden Gegner

Für mehr reichte es jedoch nicht. Fünf Minuten vor Schluss leistete sich der OFC den nächsten Bock, als Ronaldo Dos Santos Ferreira klären wollte, aber nur Irorere traf, von dessen Körper der Ball ins Tor sprang. In der Nachspielzeit erhöhte Molenaar noch auf 2:6. Die gute Moral hatte den tapferen Kickers an diesem Abend nicht gereicht - der langjährige U19-Bundesligist aus der Mainmetropole war einfach abgezockter.

Von Manuel Schubert

Kickers Offenbach U19 - Eintracht Frankfurt U19 2:6 (0:3)

Kickers Offenbach: Tramontana - Moreno Giesel, Boras, Schütz, Heptazeler (66. Mun Thang) - Herth (46. Bell Bell), Dejanovic - Vrcic, Huseinbasic, Dos Santos Ferreira - Kuhinja

Eintracht Frankfurt: Hinke - Judge (68. Höllen), Irorere, Otto, Engel - Loune - Seo (54. Makanda Maleko), Bakirsu, Weingärtner, Cakar (62. Littmann) - Molenaar.

Schiedsrichter: Hannes Hemrich (Urspringen)

Tore: 0:1 Cakar (18.), 0:2 Judge (20.), 0:3 Molenaar (23.), 0:4 Makanda (68.), 1:4 Kuhinja (68.), 2:4 Kuhinja (78.), 2:5 Irorere (87.), 2:6 Molenaar (90.+3)

Gelbe Karten: Dejanovic, Heptazeler / Otto, Cakar, Bakirsu, Weingärtner

Zuschauer: 607

Quelle: op-online.de