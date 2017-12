Gespräch mit Trainer Oliver Reck erst im Januar

Offenbach - Advent, Zeit der Besinnung - das gilt auch für die Offenbacher Kickers. Erst sollen alle in Ruhe ihren Urlaub und Weihnachten genießen. Dann soll das Gespräch mit Trainer Oliver Reck stattfinden. Genug zu tun gibt es aber auch so. Von Christian Düncher

Fitness in Pforzheim, Erlebnisurlaub in den USA oder Erholung in Thailand – die Regionalliga-Profis der Offenbacher Kickers nutzen die freie Zeit bis zum Auftakt der Vorbereitung auf die Restsaison auf unterschiedliche Weise. Und auch Präsident Helmut Spahn weilt derzeit nicht in Offenbach. In seiner Funktion als Sicherheitschef der FIFA ist der 56-Jährige bei der Klub-WM in Doha im Einsatz. Die Rückkehr ist für Sonntag geplant. „Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, um den OFC-Weihnachtsmarkt zu besuchen“, sagte Spahn. Es wird für ihn der letzte größere Kickers-Termin 2017 sein. Das angekündigte Gespräch mit Trainer Oliver Reck, dessen Vertrag ausläuft, wird erst kommendes Jahr stattfinden.

Dass man in der Winterpause miteinander reden wollte, war klar. Aufgrund der Vorfälle nach dem letzten Heimspiel (die Spieler hatten die Fans und Medien ignoriert, der Trainer hatte sich sichtbar über einige Zuschauer geärgert) war der Eindruck entstanden, dass es noch dieses Jahr eine Zusammenkunft geben würde. Das ist aber nicht der Fall. „Alle sollen nun in Ruhe ihren Urlaub und Weihnachten genießen. Im Januar ist immer noch genug Zeit“, so Spahn. Sein Zwischenfazit bleibt aber unverändert. „Mit Platz zwei können wir mehr als zufrieden sein. Mit einem Sieg im Nachholspiel würden wir uns sogar auf vier Punkte absetzen. Ich traue der Mannschaft auch zu, dass sie diesen Platz bis zum Saisonende verteidigt. Wichtig ist aber, dass man die Situation so realistisch wie möglich einschätzt.“ Und genau daran hatte es zuletzt aus Sicht des Präsidiums gemangelt.

Dass das Gespräch mit Reck erst 2018 stattfindet, bedeutet aber nicht, dass man bis dahin untätig bleibt. Unter anderem muss die Vorbereitung auf die Restsaison geplant werden. Und die nimmt Stück für Stück konkrete Formen an. Trainingsstart ist am 4. Januar. Für den 14. Januar (14 Uhr) ist ein Testspiel gegen den TSV Steinbach geplant, mit dem man es diese Saison schon dreimal zu tun bekommen hatte: zweimal in der Liga (2:0, 1:2), einmal im Pokal (1:2). Im Trainingslager, das vom 19. bis 26. Januar in Spanien stattfinden soll, wird es zwei weitere Testspiele geben. Mindestens ein Zugang soll dann dabei sein. Da Serkan Göcer nach seiner Schulteroperation noch zwei, drei Monate fehlen wird, steht ein Sechser „oben auf der Liste“, wie Spahn betonte. Auch einen Offensivspieler hat man noch auf dem Wunschzettel. „Wir brauchen keine Ergänzungen oder Spieler, die wir erst aufbauen müssen“, stellte der Präsident klar. „Zudem müssen sie ins Gehaltsgefüge passen und sollten keine Ablöse kosten.“ Der Ex-Offenbacher Bryan Gaul wäre eine solche Verstärkung, steht bei Ligarivale SV Elversberg aber noch bis 2019 unter Vertrag und spielte zuletzt dreimal in Folge durch. Anders sieht es bei Jan Washausen aus. Gauls Mitspieler wollen die Elversberger abgeben. Er ist Sechser, hat ebenfalls eine OFC-Vergangenheit. Reck fiel aber bislang nicht durch Rückholaktionen auf. Die einzige Ausnahme ist Dren Hodja, der zuvor jedoch nur in der Kickers-Jugend gespielt hatte.

„Spieler zurückzuholen, ist immer schwierig. Aber andererseits sollte man nichts ausschließen“, so Spahn. Vor allem nicht, wenn es nicht um Verstärkungen für die Mannschaft, sondern darum geht, Ehemalige als Funktionsträger einzubinden. „Identifikationsfiguren sind im Fußball nicht unwichtig, vor allem bei Traditionsvereinen“, weiß Spahn. „Sie müssen aber natürlich trotzdem Qualität besitzen.“ Reinhard Stumpf, der ein Kandidat für eine leitende Funktion im Nachwuchsleistungszentrum ist, hat diese Qualität nachgewiesen. Seine Verpflichtung ist aber weiterhin offen. „Er wäre sicherlich keine schlechte Option. Bislang gab es aber nur lose Gespräche. So etwas muss auch finanziell passen.“

