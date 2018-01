Serkan Göcer macht sich keinen Druck

Offenbach - Am 12. Januar darf sich Serkan Göcer endlich von der Armschiene trennen, die er seit der Anfang Dezember bei ihm durchgeführten Schulter-OP tragen muss. Von Christian Düncher

Von der Rückkehr ins Training der Offenbacher Kickers ist der so schmerzlich vermisste Allrounder jedoch immer noch weit entfernt. Diese Erfahrung wünscht Serkan Göcer nicht mal seinem ärgsten Feind. Er selbst hat sie aber sogar schon zweimal gemacht, zuletzt am 19. November des vergangenen Jahres. Im Regionalliga-Heimspiel der Offenbacher Kickers gegen die TSG 1899 Hoffenheim II waren etwas mehr als 20 Minuten absolviert, als Göcer im Mittelfeld zu einer folgenschweren Grätsche ansetzte. „Ich bin mit dem Ellenbogen hängengeblieben, aber mein Körper rutschte weiter“, erinnert sich der 24-Jährige. Folge: Die linke Schulter sprang aus dem Gelenk. Da der Versuch, sie direkt wieder einzurenken, misslang, wurde Göcer ins Sana-Klinikum gebracht. „Das waren schlimme Schmerzen. Ich habe bei der Fahrt im Krankenwagen jeden Stein gespürt“, sagt er.

Anderthalb Monate liegt das inzwischen zurück. Göcer hat keine Schmerzen mehr, wie er betont. Die Anfang Dezember durchgeführte Operation, bei der das sogenannte Labrum und das Schultergelenk mit sich später auflösenden Ankern verbunden wurden, ist „gut verlaufen“. Seitdem macht er täglich Fortschritte. So wurden unlängst die Fäden entfernt. Und am 12. Januar darf er dann auch endgültig die Armschiene ablegen: „Die Physiotherapeuten sagen, dass ich für meine Situation recht weit bin.“ Den Grund dafür glaubt Göcer zu kennen: Vor einigen Jahren hatte er die gleiche Verletzung rechts, musste ebenfalls operiert werden: „Ich hatte damals mehr Angst. Nun weiß ich genau, was auf mich zukommt, und mache mir daher keine Gedanken, auch nicht in der Reha.“

Die Erfahrung hat ihn aber auch gelehrt, dass viel Geduld erforderlich ist. „Alles braucht Zeit, das Drauffallen, das Grätschen“, erklärt Göcer. Aktuell ist er davon noch weit entfernt, darf in der Reha noch nicht alle Bewegungen machen. „Die Ärzte gehen von vier bis fünf Monaten Pause aus.“ Bedeutet: Er kann wohl erst im Saisonendspurt wieder eingreifen. „Ich werde alles tun, um zu spielen, mache mir aber keinen Druck und bekomme vom Verein auch keinen gemacht“, stellt er klar.

Der Ausfall des zuletzt als Sechser durchaus überzeugenden Allrounders ist im Kampf um den Aufstieg ein herber Rückschlag für den OFC und insofern nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen nach einem externen Ersatz suchen. „Ein Zugang würde uns in der Breite guttun“, meint Göcer, betont aber zugleich: „Wir haben eine gute Truppe, und ich habe schon einige Mannschaften erlebt. Wir sind oft Tag und Nacht zusammen.“ Sogar im Urlaub.

So reiste ein Teil des Teams in der Winterpause gemeinsam nach Thailand. Göcer musste aufgrund der Verletzung absagen. Er verbrachte die Tage hingegen im Ruhrgebiet, mit dem er seit seiner Zeit beim FC Schalke 04 II (2014 bis 2016) verbunden ist. Die Reha absolvierte er in Gelsenkirchen, den Rest der Zeit genoss er mit seiner in Essen wohnenden Freundin - unter anderem das Weihnachtsfest. „Geschenke kann ich auch mit rechts ganz schnell auspacken“, scherzt der 24-Jährige. Und die entgangene Reise mit den Mitspielern will er bald nachholen. „Nach der Saison gibt es hoffentlich einen Anlass.“

Trainingsauftakt bei Kickers Offenbach: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de