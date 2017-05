Fans tragen Kickers zum Sieg

Offenbach - Die Offenbacher Kickers sind dem Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest einen großen Schritt näher gekommen. Nach dem 2:0 (0:0) gegen TuS Koblenz hat der OFC 41 Punkte auf dem Konto. Von Jörg Moll

Ein weiterer Sieg im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag gegen 1899 Hoffenheim II – und das Happy End nach einer nervenaufreibenden Saison ist endgültig perfekt. Der zehnte Heimsieg war am Freitagabend das Produkt aus enormer Leidenschaft auf dem Platz und auf den Rängen. Nach einer ersten Hälfte, in der der jungen Offenbacher Mannschaft anzumerken war, wie viel auf dem Spiel stand, trieben die Fans ihr Team unermüdlich an – und durften am Ende erleichtert jubeln. Dren Hodja mit seinem elften Saisontor (60.) und der eingewechselte Christos Stoilas (87.), der vor dem Spiel seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hatte, sorgten vor 6519 Zuschauern für großen Jubel auf dem Bieberer Berg.

„Ich muss den Fans ein großes Kompliment machen, die Unterstützung ist außergewöhnlich“, sagte Trainer Oliver Reck: „Die Begeisterung auf den Rängen hat der Mannschaft sehr viel Mut und Inspiration gegeben. Ich ziehe vor jedem einzelnen Spieler den Hut.“ Auch vor der so wichtigen Partie gegen Koblenz hatten die Kickers mit Handicaps zu kämpfen. Torwart Alexander Sebald hatte zwar zweimal mittrainiert, konnte aber nicht mitwirken. Für ihn stand erneut der erst im Winter verpflichtete Levent Vanli im Tor. Serkan Göcer und Ihab Darwiche, unter der Woche angeschlagen, meldeten sich dagegen fit.

OFC - TuS Koblenz: Der Liveticker zum Nachlesen

OFC-Trainer Reck hatte die Startformation gegenüber dem 1:2 in Ulm auf zwei Positionen verändert: Für den rotgesperrten Dennis Schulte und Christos Stoilas brachte er Alexandros Theodosiadis und Robin Scheu. Mit einer 4-4-2-Formation mit Maik Vetter neben Darwiche in vorderster Reiher wollte Reck die kompakten Koblenzer beschäftigen. Das gelang in der Anfangsphase auch ganz gut. Serkan Firat (11.) und Scheu (12.), der freistehend am herauseilenden TuS-Torwart Sebastian Patzler scheiterte, hatten die besten, aber bis zur Pause auch die einzigen Chancen für den OFC. Die Gäste spielten so, wie sie Reck erwartet hatte: extrem unangenehm. Stark im Zweikampf, sicher im Passspiel und mit starken Standards schwammen sie sich mehr und mehr frei.

In der 28. Minute hatten sie nach einem Eckball die erste gute Chance, Verteidiger André Marx, mit sieben Toren erfolgreichster Schütze der TuS, wurde im letzten Moment beim Schuss gestört. In der 44. Minute bewahrte Levent Vanli den OFC vor dem Rückstand. Offenbachs Torwart Nummer drei lenkte Lahns Schuss aus kurzer Distanz stark zur Ecke.

Bilder: OFC bezwingt TuS Koblenz Zur Fotostrecke

Nach dem Wechsel blieb es eine extrem umkämpfte Partie, in der beide Teams leidenschaftlich um jeden Meter Boden kämpften. Die erste Chance für den OFC nutzte Dren Hodja (60.). Nach schönem Zuspiel von Scheu schloss er überlegt ins linke Eck ab. Eine Willensleistung des 22-Jährigen, denn zu diesem Zeitpunkt brummte ihm nach einem heftigen Luftkampf zu Beginn der zweiten Hälfte heftig der Schädel. Zehn Minuten später musste er das Feld verlassen.

Die Kickers verteidigten fortan mit großem Einsatz den Vorsprung – und konterten nach Glockners Ausgleichschance (85.) über den eingewechselten Stoilas perfekt. „Ich habe ihm prophezeit, dass er trifft“, freute sich Reck, der aber zwei Spieltage vor Schluss auf die Euphoriebremse trat. „Das war ein ganz wichtiger Sieg, der uns enorm hilft, aber wir sind noch nicht durch.“

OFC-Noten gegen Koblenz Zur Fotostrecke

Kickers Offenbach: Vanli – Jan Hendrik Marx, Kirchhoff, Gaul, Theodosiadis – Scheu (64. Stoilas), Göcer, Hodja (70. Neofytos), Firat – Darwiche (89. Sentürk), Vetter

TuS Koblenz: Patzler – Antonaci, Andre Marx (46. Stahl), Buchner, Stark – von der Bracke – Lahn (64. Popovits), Grupp, Glockner, Tony Schmidt – Bozic (70. Charrier)

Schiedsrichter: Bergmann (Erbach )

Zuschauer: 6519

Tore: 1:0 Hodja (60.), 2:0 Stoilas (87.)

Gelbe Karten: Scheu (6)/Glockner, Glockner, Charrier

Quelle: op-online.de