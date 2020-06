OFC holt Kapitän von Werder Bremen II

Auch im Urlaub an der Nordsee ist Jakob Lemmer für die Offenbacher Kickers im Einsatz – als Videobotschafter.

Offenbach - Im 15 Sekunden langen Clip dankt der 20 Jahre alte Offensivspieler den Fans für die Unterstützung und äußert seine Freude darüber, dass er beim OFC ein neues Arbeitspapier unterzeichnen durfte. Die Einigung hatte allerdings auf der Kippe gestanden.

„Jakob war mit der erste Spieler, den wir kontaktiert hatten“, erinnert sich Angelo Barletta, der im Dezember als Trainer zum OFC gewechselt war. Nur wenige Tage später hatte Geschäftsführer Thomas Sobotzik erklärt, dass es das Ziel sei, die auslaufenden Verträge der Eigengewächse Gerrit Gohlke, Luka Garic und Lemmer zu verlängern. Ein halbes Jahr später steht nun fest: In zwei von drei Fällen ist das gelungen. Bei Gohlke (wechselte zu Waldhof Mannheim) und Garic (unterschrieb einen neuen Vertrag beim OFC) fiel bereits im Januar eine Entscheidung. Die Personalie Lemmer entwickelte sich zur Hängepartie.

„Er hat sich ein bisschen geziert, ein paar andere Vereine waren auf ihn aufmerksam geworden“, erklärt Barletta. Dabei hatte sich Lemmer zu Beginn des Jahres eigentlich längst für einen Verbleib in Offenbach entschieden. Sein Berater, der einstige OFC-Spieler Sascha Herröder, und Sobotzik wurden sich jedoch in einem Punkt des Vertrages nicht einig. Daraufhin herrschte erst mal Eiszeit.

Herröder soll Lemmer in der Folgezeit bei Dritt- und Zweitligisten angeboten haben. Dann kam die Corona-Pandemie - und mit ihr wohl ein Umdenken. Der OFC und der gebürtige Gießener einigten sich auf eine „längerfristige Vertragsverlängerung“ (laut unseren Informationen bis 2022) - zur Freude beider Parteien.

„Ich fühle mich wohl in Offenbach, kenne hier alle und will mit dem OFC aufsteigen“, so Lemmer. „Am besten wäre es, wenn wir als Mannschaft eine gute Saison spielen, damit die Fans wieder etwas zu feiern haben.“ Barletta lobt den Mann mit der Rückennummer 19 als „Wunschspieler für jeden Trainer, da er immer zu 100 Prozent bei der Sache ist. Ich würde mir nur wünschen, dass er ab und zu mehr aus sich raus kommt, aber das ist sein Naturell“.

Barletta plant mit Lemmer als rechtem Außenangreifer: „Er hat aber schon gezeigt, dass er bei einer Systemumstellung die komplette Bahn spielen kann.“ Etwa in einer 3-5-2-Formation. Grundsätzlich habe Lemmer „die Fähigkeiten, um mittelfristig ein richtig guter Spieler zu werden“, meint der OFC-Trainer. Sobotzik sieht es ähnlich. „Mit seiner Sprintstärke und Unbekümmertheit hat er es bereits in seinem ersten Profijahr zu beachtlichen Einsatzzeiten gebracht und ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung“, betont der Geschäftsführer. Vor allem freut er sich darüber, „dass Jakob als Eigengewächs den eingeschlagenen Weg mit uns weitergehen will“.

Gestern vermeldeten die Kickers nach Marco Fritscher einen weiteren Zugang für die Defensive. Malte Karbstein kommt vom SV Werder Bremen ll. Der in Neuruppin geborene Innenverteidiger schaffte im Sommer 2016 den Sprung aus der Bundesligajugend von Energie Cottbus in den Regionalliga-Profikader. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga wechselte Karbstein 2018 zu Werder Bremen. Unter Trainer Florian Kohfeldt trainierte Karbstein mehrmals bei den Profis mit, konnte sich aber keinen Platz im Bundesligakader sichern.

Bei Werder II, Tabellenfünfter der Regionalliga Nord, kam der Abwehrspieler in der nun beendeten Saison in 20 von 25 Punktspielen als Kapitän zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Trotz seiner erst 22 Jahre (geboren am 22. Januar 1998) ist Karbstein in der jungen Werder-Mannschaft (Durchschnittsalter unter 20 Jahre) einer der Ältesten, der nun die neue Herausforderung in Offenbach annimmt. Dabei setzten sich die Kickers gegen andere Bewerber durch, unter anderem hatte Drittligist SV Meppen Interesse. Karbstein wird auch in der kommenden Saison die U23-Regel erfüllen, wonach jeder Regionalligist mindestens vier Spieler im Kader haben muss, die jünger als 23 Jahre sind.

„Ich freue mich riesig über die neue Aufgabe beim OFC und die Chance, bei einem weiteren Traditionsverein mit tollen Fans meinen fußballerischen Weg weiterzugehen“, betonte der 1,90 Meter große Linksfuß. Sobotzik sieht im Zugang einen „technisch versierten, schnellen und kopfballstarken Innenverteidiger, der unserem Kader die richtige Balance gibt“.

VON CHRISTIAN DÜNCHER

Quelle: op-online.de