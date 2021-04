Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen Eintracht Stadtallendorf

Kickers Offenbach

Kickers Offenbach trifft in der Regionalliga Südwest auf Eintracht Stadtallendorf. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

33. Spieltag Kickers Offenbach - Eintracht Stadtallendorf 0:0 (-:-) Tore Karten

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

7. Minute: Starke Aktion von Huseinbasic, der sich gegen den größeren Phillips behauptet und den Ball erobert.

5. Minute: Erste Ecke der Partie - für Stadtallendorf. Geklärt.

3. Minute: Wieder der OFC, diesmal über die linke Seite. Tuma mit einer schlechten, weil kniehohen Flanke. Aber der Ball landet bei Huseinbasic. Der zieht aus 17 Metern ab. Drüber.

2. Minute: Erster Angriff der Kickers. Firat und Fritscher auf der rechten Seite. Aber Abstoß

1. Minute: Los geht‘s. Stadtallendorf hatte Anstoß.

+++ 14.01 Uhr: Jetzt kommen auch die Kickers...

+++ 13.58 Uhr: So, genug geträumt. Zurück zur Realität. OFC gegen Stadtallendorf. Die Gäste sind schon auf dem Platz - ganz in Schwarz. Der OFC wird in den rot-weißen Heimtrikots auflaufen. Kleiner Blick auf die Zahlen: Die Kickers haben daheim diese Saison erst ein Spiel verloren, Stadtallendorf auswärts noch nie gewonnen.

+++ 13.57 Uhr: „You‘ll never walk“ ertönt. Auch ohne Zuschauer immer ein Lied mit Gänsehaut-Garantie. Wer mag, kann ja mal die Augen schließen und sich einen gut gefüllten Bieberer Berg vorstellen.

+++ 13.50 Uhr: Auch diese Partie findet corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was besonders bitter ist, da heute bestes Fußballwetter herrscht. Auf der Waldemar-Klein-Tribüne könnte man sich prima sonnen und dabei das Spiel genießen. Hoffen wir mal, dass das möglichst schnell wieder der Fall sein wird. Der Rasen sieht übrigens deutlich besser aus als in den Vorwochen. Der Mix auf Regen und Sonne hat dem Grün offenbar gut getan.

+++ 13.49 Uhr: Das Hinspiel war übrigens die erste Partie unter der Leitung von Ristic. Der OFC gewann damals auf Kunstrasen mit 4:1.

+++ 13.47 Uhr: Bei Gegner Stadtallendorf steht in Mirco Geisler ein ehemaliger OFC-Jugendspieler in der Anfangsformation.

+++ 13.45 Uhr: Taktisch wird das beim OFC dann wohl so aussehen: Flauder - Fritscher, Zieleniecki, Karbstein, Marcos - Deniz, Huseinbasic - Firat, Fetsch, Tuma - Bojaj (Ersatz: Draband; Tiliudis, Sobotta, Garic, Lemmer, Soriano, Reinhard)

+++ 13.42 Uhr: Beim OFC gilt heute das Motto „Never change a winning team“. Ristic schickt die gleiche Startelf auf den Platz wie zuletzt beim 4:2-Erfolg beim TSV Schott Mainz. Auch auf der Bank hat sich nichts geändert.

+++ 13.40 Uhr: Willkommen aus dem Stadion Bieberer Berg, wo heute in der Fußball-Regionalliga Südwest der Zweite Kickers Offenbach den Letzten Eintracht Stadtallendorf empfängt. Jeder erwarte, „dass wir die wegklatschen“, hatte OFC-Trainer Sreto Ristic gesagt, „aber wir werden uns ganz schön strecken müssen“, zumal der Gegner nicht wie ein typisches Schlusslicht agiere.

Offenbach - Der 34. Spieltag steht an in der Regionalliga Südwest und Kickers Offenbach empfängt Eintracht Stadtallendorf im Stadion am Bieberer Berg. Anstoß der Partie gegen das Schlusslicht der Liga ist am Samstag, 24.04.2021, um 14 Uhr.

OFC trifft auf Eintracht Stadtallendorf

Der OFC konnte unter der Woche das Spiel beim TSV Schott Mainz mit 4:2 für sich entscheiden und steht mit nun 65 Punkten weiterhin auf Platz zwei der Regionalliga Südwest. Spitzenreiter SC Freiburg II gab sich keine Blöße bei Bayern Alzenau und hielt nach einem 3:1-Erfolg den Abstand zum OFC. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic muss weiterhin acht Punkte aufholen, um an den Breisgauern vorbeizuziehen.

Eintracht Stadtallendorf hat bislang zwölf Zähler gesammelt und ist damit das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest. Zuletzt musste der Aufsteiger eine 0:2-Heimniederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach hinnehmen. In der Hinrunde setzten sich die Kickers mit 4:1 in Stadtallendorf durch. Laprevotte, Firat, Karbstein sowie ein Eigentor der Gastgeber sorgten Anfang Januar für die Offenbacher Treffer auf dem Kunstrasenplatz in Stadtallendorf.

OFC: Jakob Lemmer will auch gegen Stadtallendorf treffen

OFC-Spieler Jakob Lemmer ist heiß auf die Partie gegen Stadtallendorf: „Die beiden Tore in Mainz haben mich natürlich beflügelt. Hier will ich am liebsten gleich weitermachen. Wir freuen uns auf das anstehende Heimspiel gegen Stadtallendorf.“

Sreto Ristic, Trainer von Kickers Offenbach, mahnt zur Vorsicht gegen den Tabellenletzten: „Stadtallendorf mag zwar Tabellenletzter sein, sie spielen jedoch nicht so. Ganz im Gegenteil, sehr oft spielen sie lange Zeit auf Augenhöhe, agieren sehr mutig und sie erarbeiten sich auch immer wieder Torchancen. Dennoch spielen wir zu Hause und gerade auch in den englischen Wochen gilt es sich nun nochmals richtig zu strecken, um erfolgreich zu sein. Das werden wir tun!“