Maier: „Das Größte wäre Aufstieg mit dem OFC“

Offenbach - Er ist 25 Jahre jung - aber nach Daniel Endres schon der dienstälteste Spieler bei den Offenbacher Kickers. Stefano Maiers Wort hat Gewicht in der Mannschaft. Der notenbeste Spieler der ersten Saisonhälfte hat für die Restsaison ein großes Ziel. Von Jörg Moll

„Ich will am 27. Mai feiern“, sagt der Innenverteidiger mit Blick auf das Datum des Rückspiels um den Aufstieg in die 3. Liga. Im Interview äußert er sich über das besondere Flair von Trainingslagern, die Unterschiede und Parallelen zum Meisterjahr 2015. Und er erklärt, worauf es in den letzten 15 Saisonspielen besonders ankommt.

Stefano Maier, Gratulation zum besten Notenschnitt unserer Zeitung nach den ersten 21 Saisonspielen.

Danke. Aber ich bin von mir selbst überzeugt und weiß, dass ich, wenn ich fit bin und mehrere Spiele hintereinander machen kann, in der Liga sehr gut spielen kann. Von daher war ich nicht überrascht. Ich war das erste Mal seit langer Zeit komplett fit, auch wenn die Sommervorbereitung für mich noch kurz war.

Dennoch haben Sie alle 21 Spiele und zwei Hessenpokalspiele absolviert.

Das hat mich eher überrascht. Ich hatte erwartet, dass ich mal eine Pause haben würde. Am Ende des Jahres habe ich es kräftemäßig nach all den Englischen Wochen auch gemerkt. Da war es schon sehr hart.

Ärgert Sie, dass Sie Ihre Knie-Operation erst so spät (im Winter 2016) angegangen sind?

Natürlich ärgert mich das. Ich hatte die Probleme schon seit der Rückrunde des ersten Regionalliga-Jahres 2013. In Gesprächen mit Ärzten hieß es dann immer: Es ist eine 50:50-Chance, dass es besser wird. Erst ein Arzt aus Mainz hat mir geraten, die Operation durchzuführen. Also den Knochenvorsprung zu entfernen, der für die Sehnenschmerzen verantwortlich war. Das hatte mich oft ausgebremst, durch die Knieschmerzen musste ich immer Pausen einlegen in der Vorbereitung und der Saison. Letzte Saison ging es dann gar nicht. Es war eine verlorene Zeit für mich. Wer weiß, wie es sonst für mich gelaufen wäre. Aber ich bin froh, dass ich die Operation besser spät als nie gemacht habe.

Der OFC steht auf Platz zwei, hat erstmals seit der Meistersaison 2014/2015 realistische Chancen auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga. Ist die Situation heute mit der von 2015 vergleichbar?

Das ist nicht zu vergleichen. Wir hatten damals die etwas reifere Mannschaft, wir hatten einen Christian Cappek oder Markus Müller, die das Ding irgendwie mal reingeschnickt haben. Heute sind wir in der einen oder anderen Situation noch etwas zu verspielt.

Was unterscheidet die Teams von damals und heute?

Wir wollen heute überlegt Fußball spielen. Damals haben wir viele gute Ergebnisse erzielt, aber auch oft schlecht gespielt. Allgemein war die Saison 2014/15 etwas Besonderes: Wir haben so viele Punkte geholt, wurden so klar Meister. Eigentlich wussten wir irgendwann immer, dass wir gewinnen, wenn wir aufs Feld gehen. Wir hatten damals auch die entsprechenden Qualitätsspieler. In dieser Saison haben wir am Anfang frei aufgespielt und viele Punkte geholt. Als dann Verletzungen und Ausfälle kamen, haben wir zwar nicht schlecht gespielt, aber wir haben zu viele Punkte liegengelassen.

2015 war der OFC im Trainingslager in Belek (Türkei) - wurde später Meister. Dieses Jahr reist der OFC nach Spanien. Kapitän Daniel Endres erhofft sich einen Schub davon. Sie auch?

Ja klar. Das schweißt nochmal richtig zusammen. Wir haben dort gute Bedingungen, können auf guten Plätzen trainieren. Das wird uns helfen, die Spielkultur zurückzugewinnen. Die Neuen werden uns auch guttun. Dazu sind wir den ganzen Tag zusammen. Das macht Spaß mit den Jungs. Auch der Umgang mit den Fans, die uns begleiten, ist immer etwas Außergewöhnliches.

Eine Woche dauernd mit den Kollegen - ist das immer die reine Freude?

Ja, für mich schon. Ich habe da immer großen Spaß. Du bist ja nicht ein Leben lang mit Freunden im Trainingslager. Das sind besondere Tage, da wird man auch in 20 Jahren dran denken. Wir sind ja nicht umsonst auch jedes halbe Jahr zusammen in Urlaub. Im Winter waren wir (Anm. d. Red.: Maier, Daniel Endres, Serkan Firat, Dren Hodja, Semih Sentürk, Ihab Darwiche) zusammen in Thailand.

Trainingslager garantieren neben harten Einheiten auch kuriose Erlebnisse. An welche erinnern Sie sich gerne?

Ach, da gibt es viele. In Belek haben Maik Vetter und ich mal den jungen Spielern Cem Kara und Mohammed Tahiri das ganze Zimmer ausgeräumt und auf den Gang gestellt. Anderen haben wir mit Bettlaken die Türen verknebelt, sodass sie nicht mehr reinkamen. Klar ist: Die Neuen müssen natürlich singen.

Mit wem teilen Sie in Chiclana das Zimmer?

In den letzten Jahren immer mit Alexandros Theodosiadis. Da stand der Spaß im Vordergrund. Er meinte immer, dass ich im Schlaf rede. Weil er nun ja verletzt zu Hause bleiben muss, werde ich mit Ko Sawada das Zimmer teilen.

Zurück zum Sportlichen. Der OFC steht auf Platz zwei, ein enges Rennen um die Plätze für die Aufstiegsspiele steht bevor. Was spricht für die Kickers?

Alle guten Mannschaften müssen zu uns kommen. Dazu kommt unsere Offensivpower, mit der wir jeden schlagen können. Mit zwei Neuzugängen sind wir auch in der Breite gut aufgestellt. Man muss sich vorstellen, was in Offenbach bei Erfolg passieren kann. Dann strömen die Zuschauer wieder. Wir haben 2014/15 gesehen, was für eine Euphorie dann entstehen kann.

Worauf wird es in den letzten 15 Spielen ankommen?

Wir brauchen einen guten Start. Das wird ganz wichtig. Dann ist ganz viel möglich.

Sie sind Leistungsträger und Vizekapitän: Welches Gewicht hat Ihr Wort in den kommenden Wochen?

Ich denke schon, dass mein Wort in der Kabine zählt. Wie gesagt: Ich bin von mir überzeugt, dass ich zu den Topleuten der Regionalliga gehören kann. Das muss ich weiter zeigen. Ich will vermitteln, dass es sich lohnt, immer an sich zu arbeiten. Ich möchte noch mehr für die Defensive verantwortlich sein, auch für den Spielaufbau. Wichtig ist mir auch, dass wir weniger mit den Schiedsrichtern diskutieren und uns stattdessen mehr auf uns fokussieren. Auch darüber werde ich mit der Mannschaft sprechen.

Welche Erfahrungen können Sie Ihren Mitspielern aus den Niederlagen in den Aufstiegsspielen 2015 gegen Magdeburg mitgeben?

Das war sehr hart die ersten zwei, drei Tage. Da war ich nur zu Hause. Da habe ich mir geschworen: Ich will das nie wieder erleben. Dafür will ich hart arbeiten. Und wer hart arbeitet, wird belohnt.

Und was machen Sie am 27. Mai 2018?

Da will ich hoffentlich feiern. Es wäre das Größte, mit dem OFC aufzusteigen. Klar ist dann auch, dass ich bleibe. Mein Vertrag verlängert sich bei Aufstieg um ein Jahr.

Und wenn es nicht klappt?

Dann werde ich sehen müssen, wie es für mich persönlich weitergeht.

Quelle: op-online.de