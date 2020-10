Live-Ticker: So schlägt sich der OFC gegen Bayern Alzenau

Kickers Offenbach trifft am 8. Spieltag auf Regionalliga Südwest auf Bayern Alzenau. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Offenbach - Das nächste Spiel in der Regionalliga Südwest steht an für Kickers Offenbach. Am 8. Spieltag trifft das Team von Trainer Angelo Barletta auf den FC Bayern Alzenau. Die Partie am Freitag (09.10.2020) im Kommt-Gesund-Wieder-Stadion beginnt um 19.30 Uhr.

Kickers Offenbach: OFC weiterhin ungeschlagen

Kickers Offenbach ist nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen. Insgesamt konnte der OFC bislang zwölf Punkte sammeln und befindet sich derzeit auf Platz sechs in der Tabelle der Regionalliga Südwest. Am letzten Spieltag trennte sich das Team von Trainer Barletta mit 2:2 vom SC Freiburg II. Bitter war der Ausgleich, der durch einen Foulelfmeter in der 89. Minute fiel und den OFC damit um den Sieg brachte.

Kickers Offenbach hat in der kaufenden Saison bislang erst drei Gegentreffer hinnehmen müssen und hat damit die beste Abwehr der gesamten Regionalliga Südwest. Arbeiten muss der OFC aber noch an seiner Heimstärke, denn nur eins von drei Spielen auf dem Bieberer Berg konnten gewonnen werden.

Bayern Alzenau steht mit 13 Punkten auf Platz vier der Tabelle und damit knapp vor Kickers Offenbach. Über die Hälfte der Zähler (sieben) holte der kommende Gegner des OFC in der Fremde. Am vergangenen Spieltag besiegte Alzenau die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:0. Kickers Offenbach wird sich nicht gerne an das Heimspiel gegen Bayern Alzenau in vergangenen Spielzeit zurückerinnern, denn die Partie ging mit 0:2 verloren. Das Rückspiel fiel wegen der Corona-Pandemie aus.

Kickers Offenbach (OFC): Trainer Barletta lobt den kommenden Gegner

OFC-Trainer Angelo Barletta, lobt die Mannschaft von Bayern Alzenau, die übrigens sein letzte Trainerstation war, bevor er nach Offenbach kam: „Ich habe großen Respekt davor, wie sich der FC Bayern Alzenau präsentiert. Sie haben ihre Spiele nicht glücklich, sondern verdient gewonnen. Sie arbeiten sehr kompakt nach vorne aber auch nach hinten. Es ist eine junge, wilde Truppe, die top ausgebildet ist und zeigen will, dass sie echte Talente sind.“

Mathias Fetsch will weiter erfolgreichen Fußball spielen und den nächsten Sieg einfahren: „Ich kenne einige Spieler des FC Bayern Alzenau. Sie haben eine gute Mischung, einige schnelle Spieler und andere, die auch mal richtig dazwischenhauen können. Für mich läuft es aktuell auch so gut, weil die komplette Mannschaft toll mitmacht und mich entsprechend in Szene setzt. Wir haben eine tolle Truppe und wollen hier weiter erfolgreich agieren.“ (smr)

Für Serkan Firat ist das bevorstehende Duell in der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen Kickers Offenbach und Bayern Alzenau eine besondere Partie. OFC-Zugang Soriano ist ein Mann für späte Momente und könnte als Joker zum Einsatz kommen.