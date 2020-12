Live-Ticker: OFC kassiert gegen Kassel kurz vor der Pause das 1:3

Am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest trifft Kickers Offenbach auf den KSV Hessen Kassel. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

14. Spieltag Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel 3:1 (-:-) Tore: 1:0 Soriano (7.), 2:0 Deniz (12.), 3:0 Soriano (27./FE), 3:1 Meha (43.) Gelbe Karte: - / Merle, Iksal

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

42 . Minute: 1:3 für Kassel aus dem Nichts. Nach einem Foul an Saglik verwandelt Ex-Profi Alban Meha den Freistoß direkt. Flauder ist beim Schuss in den Winkel ohne Chance und ist entsprechend sauer - über die Aktion, die zum Freistoß geführt hatte.

41. Minute: OFC-Außenverteidiger Marco Fritscher mal in der Offensive. Er dringt in den 16er ein, aber dann verspringt ihm der Ball. Abstoß.

40. Minute: Gute Aktion von Dierßen, der den Ball mit einer Körpertäuschung behauptet. Der OFC ist hier klar überlegen. Wieder eine Flanke über die auffällige linke Seite. Diesmal ertönt aber der Abseitspfiff.

37. Minute: Kassel ist bemüht, aber der OFC lässt nichts zu.

32. Minute: Starker Einsatz von Marcos, der nach einem Steilpass von Meha das Laufduell gewinnt und den Ball ins Aus klärt. Einwurf Kassel.

31. Minute: Fast wieder Soriano. Der OFC-Angreifer setzt nach einem Rückpass auf Zunker nach. Der Kasseler Schlussmann kann gerade noch klären.

28. Minute: Nächste Gelbe Karte für Kassel - nach einem Frustfoul von Iksal

27. Minute: TOOOOOR - und wieder Soriano. Diesmal per Elfmeter. Merle hatte Sobotta gefoult und die Gelbe Karte gesehen. Den Strafstoß verwandelte Soriano sicher. Zunker sprang nach links, der OFC-Stürmer schob recht sein.

25. Minute: Zweite Ecke für Kassel. Der OFC klärt und kontert. Bojaj behauptet stark den Ball. Soriano wird geschickt. Ein Kasseler klärt, aber der Ball kullert Richtung Linie, wo ein Gästespieler klärt.

24. Minute: Wieder der OFC. Weite Flanke auf den langen Pfosten. Sobotta versucht es direkt per Kopf, aber direkt auf Zunker.

22. Minute: Kassel fordert nach einem Konter Freistoß, aber Hasmann sah in der Szene kein Foul

20. Minute: Nun wird es gefährlich im OFC-Strafraum. Saglik ist plötzlich frei und trifft den Innenpfosten. Danach erfolgt aber ein Pfiff: Abseits

19. Minute: Taktisches Foul von Mogge, der Marcos verfolgt und dann zu Fall bringt. Aber die Karte bleibt stecken. Der Freistoß bringt nichts ein.

17. Minute: Kassel tut sich schwer, zumal die Kickers defensiv eng am Mann und sehr aufmerksam sind. Nun mal ein Freistoß für die Gäste aus halblinker Position, aber direkt auf Flauder.

15. Minute: Wieder der OFC über die linke Seite. Marcos flankt, trifft aber den Hinterkopf von Mitspieler Sobotta. Abstoß

12. Minute: TOOOOOR - jetzt aber. Bojaj setzt im Strafraum geschickt seinen Körper ein und sich somit gegen seinen Gegenspieler durch. Fast von der Grundlinie passt er scharf nach innen. Am langen Pfosten muss Deniz nur noch den Fuß hinhalten - 2:0.

11. Minute: Fast das 2:0. Marcos wird links geschickt und passt scharf flach in die Mitte, wo zwei OFC-Spieler verpassen.

7. Minute: TOOOOOOR - da ist das frühe 1:0. Und zwar durch Soriano, den Startelf-Debütanten. Dierßen hatte mit guten Einsatz vor dem 16er den Ball gerade noch erwischt - und seinen Gegenspieler. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Der Ball kam zu Soriano, der freistehend Zunker keine Chance ließ und aus ca. elf Metern links einschob.

5. Minute: Freistoß OFC. Firat bringt den Ball. Kassel klärt. Dann kann der OFC den zweiten Ball nicht behaupten.

4. Minute: Guter Angriff des OFC über die linke Seite. Sobotta wird in Szene gesetzt und passt vor dem 16er in die Mitte, wo Bojaj verpasst und Deniz nicht mehr richtig an den Ball kommt. Dennoch: Gut direkt gespielt.

2. Minute: Kassel über die linke Seite. Der OFC passt aber auf. Lange Pass, Check in den Rücken. Freistoß OFC in der eigenen Hälfte.

1. Minute: Los geht‘s, der Ball rollt - und zwar gleich mal ins Seitenaus nach einem ungenauen Pass der Gäste. Einwurf OFC

+++ 18.59 Uhr: Die Teams sind auf dem Platz. Der OFC spielt traditionell in den rot-weißen Heimtrikots, Kassel tritt ganz in Schwarz an und hat Anstoß.

+++ 18.58 Uhr: Gleich geht‘s los. Die Team sind noch in der Kabine. Im Stadion sind corona-bedingt nur einige Vereins- und Medienvertreter. Geisterspiel-Atmosphäre, aber das ist man ja längst gewohnt.

+++ 18.57 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Justin Joel Hasmann aus Neunkirchen im Saarland.

+++ 18.55 Uhr: Bislang hat der OFC unter Angelo Barletta nach schlechten Auftaktspielen immer direkt eine Reaktion gezeigt. Darauf hofft der Trainer auch diesmal.

+++ 18:51 Uhr: So wird der OFC spielen: Flauder - Fritscher, Zieleniecki, Karbstein, Marcos - Sobotta, Deniz, Bojaj, Dierßen, Firat - Soriano (Bank: Ferahyan; Garic, Huseinbasic, Calabrese, Fetsch, Tuma, Albrecht)

+++ 18.50 Uhr: Beim OFC gibt es nur einen Wechsel in der Startelf. Elia Soriana ersetzt den angeschlagenen Torjäger Mathias Fetsch (auf der Bank) und steht damit erstmals in der Anfangsformation

+++ 18.45 Uhr: Willkommen zum OP-Liveticker. Wir berichten heute aus dem Sparda-Bank-Hessen-Stadion vom Fußball-Regionalligaspiel zwischen Kickers Offenbach und dem KSV Hessen Kassel. Für beide verlief der Restart unterschiedlich. Während der OFC nur 0:0 in Walldorf spielte, siegte Kassel 3:0 gegen Alzenau.

Offenbach - Für Kickers Offenbach geht es in der Regionalliga Südwest mit einem Heimspiel weiter. Am 14. Spieltag trifft die Mannschaft von Trainer Angelo Barletta im Hessen-Duell auf den KSV Hessen Kassel. Mit einem Sieg könnte der OFC wieder näher an den Spitzenreiter SC Freiburg II heranrücken. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im Kommt-Gesund-Wieder-Stadion.

OFC: Nur Remis in Walldorf

Den Start nach der Corona-Unterbrechung hatte sich Kickers Offenbach sicher anders vorgestellt, denn bei Abstiegskandidat FC Astoria Walldorf gab es nur ein 0:0. Ein Remis, das für den OFC sicher zu wenig ist, will der Klub doch um die Spitzenposition in der Regionalliga Südwest mitspielen.

Kickers Offenbach liegt mit 23 Punkten aus zwölf Spielen auf Platz vier der Tabelle, sechs Punkte Rückstand auf Rang eins. Der OFC ist auf dem heimischen Bieberer Berg in der laufenden Saison noch ungeschlagen und will diese Serie auch gegen Hessen Kassel fortsetzen. Besonders beeindruckend ist die Defensive, denn mit nur sechs Gegentreffern stellt Kickers Offenbach die mit Abstand beste Abwehr der gesamten Liga.

Der Gegner aus Kassel hat bislang 14 Punkte gesammelt und steht damit auf Rang 13 in der Tabelle. Im letzten Spiel gab es ein klares 3:0 gegen den FC Bayern Alzenau.

OFC: Barletta mit Respekt vor Hessen Kassel

Angelo Barletta, Trainer von Kickers Offenbach, erhofft sich gegen Kassel einen positiveren Ausgang als in Walldorf: „Nach unserem mäßigen Spiel in Walldorf sind unsere Spieler sehr hart mit sich selbst ins Gericht gegangen. Gefreut hat mich, dass es keine Schuldzuweisungen zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen gab, sondern, dass jeder die Fehersuche bei sich begonnen hat. Hessen Kassel hat eine sehr erfahrene Truppe, die schon lange zusammenspielt und somit bestens eingespielt ist. Zuletzt waren Sie auch wieder siegreich.“

OFC-Spieler Davud Tuma will das Spiel gegen den hessischen Kontrahenten unbedingt gewinnen: „Wir haben das Walldorf-Spiel genauestens analysiert und einige Erkenntnisse daraus ziehen können. Gegen Kassel wird es ein ganz anderes Spiel aber wir wollen auf jeden Fall hier zu Hause wieder einen Dreier einfahren.“ (smr)