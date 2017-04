Liveticker: OFC spielt in Ulm

Offenbach - Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Kickers Offenbach ungeschlagen. Die Serie möchte der OFC heute auch beim Auswärtsspiel gegen den SSV Ulm fortsetzen, wir berichten im Liveticker von der Partie.

Im Hinspiel drehte die Mannschaft von Kickers Offenbach die Partie: Nach einem 0:2-Rückstand gewann der OFC noch mit 3:2, Serkan Firat erzielte in der 89. Minute mit einem tollen Freistoß den vielumjubelten Siegtreffer. Im heutigen Rückspiel kann die Mannschaft von Kickers Offenbach sich mit einem Sieg fast aller Abstiegssorgen entledigen und im Tabellenmittelfeld festsetzen. OFC-Trainer Oliver Reck sind derlei Rechenspiele egal: „An Punktespekulationen bis zum Saisonende wollen wir uns nicht beteiligen. Unser Job ist es, Taten sprechen zu lassen. Wenn wir das nun auch in Ulm schaffen, dann fahren wir mit einem positiven Ergebnis nach Hause.“

SSV Ulm - Kickers Offenbach im Liveticker

Die Ulmer belegen derzeit den 8. Platz in der Tabelle der Regionalliga Südwest, zuletzt gewannen sie mit 2:1 in Koblenz. Oliver Reck warnt vor den Schwaben: „Wir wissen um die Qualitäten des SSV Ulm 1846. Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die eine tolle Saison gespielt und bereits vorzeitig den Klassenerhalt klargemacht hat.“ Nach fünf Spielen ohne Niederlage fahren die Offenbacher jedoch selbstbewusst nach Ulm: „Wir haben das Selbstvertrauen, auch in Ulm drei Punkte zu holen. Insofern ist das natürlich auch unser Ziel“, kündigt Maik Vetter an.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Torhütern von Kickers Offenbach: Nach den Verletzungen von Daniel Endres und Alexander Sebald wird der OFC mit Torwart Levent Vanli und dem Nachwuchskeeper Bilal Jooma Zabadne aus der A-Jugend nach Ulm fahren. (nb)

