Mannheimer Ansturm auf Karten fürs OFC-Spiel

Offenbacher Jubel in Mannheim: Am 6. Oktober 2018 feierten die OFC-Spieler nach dem 3:1-Erfolg beim SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion. Beim Rückspiel soll es nicht umgekehrt sein. Zumindest eine Aufstiegsfeier der Mannheimer Anhänger auf dem „heiligen“ Offenbacher Rasen will man unter allen Umständen verhindern.

Für die Fans der Offenbacher Kickers ist es ein Horrorszenario, für die Anhänger von Waldhof Mannheim hingegen eine zusätzliche Motivation, ihre Mannschaft zum Duell beim OFC (13. April) zu begleiten.

Offenbach – Der Erzrivale könnte den Titelgewinn in der Regionalliga Südwest und damit den Aufstieg in die 3. Liga nämlich unter Umständen ausgerechnet in Offenbach perfekt machen. „Rechnerisch ist das möglich“, sagt OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori. Daher wurde das Szenario am Montag bei der Sicherheitsbesprechung, an der auch Vertreter aus Mannheim teilnahmen, thematisiert.

Es müsste aus Mannheimer Sicht aber schon alles optimal laufen, damit sie nach der Partie in Offenbach auch rechnerisch nicht mehr einzuholen wären. Aktuell hat der SV Waldhof zehn Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Sollten es nach dem Spiel in Offenbach 16 sein, stünden die Kurpfälzer bei dann noch fünf ausstehenden Partien vorzeitig als Meister fest. Aber selbst, wenn bis dahin noch nicht alles in trockenen Tüchern sein sollte, glaubt niemand daran, dass der souveräne Spitzenreiter, der erst zwei Spiele verloren hat (0:1 in Ulm und 1:3 zu Hause gegen den OFC), im Endspurt noch einknicken wird. Die Aussicht auf eine süße Feier in Offenbach sorgt in der Quadratstadt jedenfalls für einen regelrechten Ansturm auf Karten. Bereits am ersten Tag wurden 1300 Tickers abgesetzt, der Vorverkauf danach aber zunächst gestoppt, da die Karten falsch ausgepreist waren. Den zu viel gezahlten Euro erhalten Fans auf Wunsch an der Tageskasse zurück. Bei Verzicht wird er der Waldhof-Jugend gespendet. Die Kickers büßen dadurch nichts ein, so Fiori.

Keine Feier auf dem Rasen

Insgesamt hat der OFC den Mannheimern 2700 Karten zur Verfügung gestellt, den Großteil davon für die Blöcke 17 (1700) und 16 (900) auf der Westtribüne, die bei dieser Partie „aus Sicherheitsgründen“ nicht für die Heimfans geöffnet wird, sodass Mannheim „im Bedarfsfall noch mehr Karten erhalten“ könnte – für die Blöcke 14 und 15. „Sie hätten dann wie wir in Mannheim eine ganze Tribüne für sich“, erklärt Fiori. Das wären in der Summe 4200 Karten. Auch deshalb glaubt er nicht, dass sich Gästefans Tickets für Offenbacher Blöcke kaufen werden. „Wenn wir ihnen genug Kontingente anbieten, halte ich das für unwahrscheinlich. Sie wollen ja gemeinsam feiern“, so Fiori. Aber auf keinen Fall auf dem für die OFC-Fans als heilig geltenden Rasen.

„Wir gehen nicht davon aus, dass Mannheimer Fans im Fall der Fälle versuchen werden, nach dem Spiel in den Innenraum zu gelangen“, sagt Fiori. „Der Verein Waldhof Mannheim steht ja sehr stark unter Beobachtung. Keiner, der bei klarem Verstand ist, würde so etwas machen. Aber wir werden darauf vorbereitet sein.“ Die Kickers hoffen zudem, dass sich Geschehnisse wie am 31. Mai 2015 nicht wiederholen, als der 1.FC Magdeburg in Offenbach den Aufstieg feierte und OFC-Fans angesichts des sich abzeichnenden Scheiterns in den Aufstiegsspielen in den Innenraum gestürmt waren und für eine Unterbrechung der Partie gesorgt hatten.

Die Sicherheitskräfte setzen auf die Strategie, mit der sie in der Vergangenheit gut gefahren sind. „Das Konzept hat sich bewährt“, meint Fiori. Die Fans wurden strikt getrennt. „Das geht bis ins letzte Detail.“ Und bezieht sogar die Krankenhäuser mit ein. Fiori geht jedoch von einem friedlichen Duell aus – und hofft auf eine fünfstellige Zuschauerzahl. So würde ausgerechnet der Erzrivale den Kickers OFC helfen, den kalkulierten Schnitt (5500) zu erreichen. Aktuell liegt der OFC (5459) knapp darunter. Und die Tendenz war zuletzt deutlich fallend. VON CHRISTIAN DÜNCHER

