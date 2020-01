Kickers Offenbach: Mittelfeldspieler Kevin Ikpide verlässt den OFC

Kevin Ikpide verlässt die Kickers Offenbach. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird künftig in der Oberliga Baden-Württemberg sein Glück suchen.

Offenbach - Die Kickers Offenbach basteln weiter an ihrem Kader für die Rückrunde. Nicht mehr dabei sein wird Mittelfeldspieler Kevin Ikpide, wie der OFC mitteilt. Der 22 Jahre alte Ikpide und die Verantwortlichen der Kickers haben gemeinsam den Entschluss gefasst, dass der Mittelfeldspieler den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt. Die Vertragsauflösung erfolge im beiderseitigen Einvernehmen.

Ikpide kam im Juli 2018 zu den Kickers Offenbach, trug insgesamt in 24 Pflichtspielen in der Regionalliga Südwest das Trikot der Kickers. Zuvor hatte der 22-Jährige, der aus der Jugend des VfB Stuttgart stammt und in dieser Zeit für die deutsche U-16-Nationalmannschaft auflief, in der zweiten Mannschaft von 1899 Hoffenheim gespielt.

Kickers Offenbach: Kevin Ikpide wechselt in die Oberliga Baden-Württemberg

In seiner ersten Saison in Offenbach kam der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler auf 20 Einsätze erzielte ein Tor. In der laufenden Spielzeit reichte es jedoch nur noch zu vier Partien, davon zwei von Beginn an.

Ikpide wechselt nun zum SGV Freiberg in die Oberliga Baden-Württemberg. Bei dem abstiegsbedrohten Oberligisten hofft er auf mehr Einsatzzeiten als zuletzt bei den Kickers Offenbach.

Kickers Offenbach: Mehrere Spieler im Winter aus dem Kader gestrichen

Ikpide war vor der Saison 2018/19 von EX-OFC-Trainer Daniel Steuernagel als Wunschspieler zu den Kickers geholt worden. „Er wird unserem Spiel Sicherheit geben“, hatte Steuernagel damals bei der Verpflichtung des 1,88 Meter großen Mittelfeldakteurs gesagt. Den Nachweis blieb Ikpide aber lange schuldig. Unter Interimstrainer Steven Kessler und dem neuen Trainer Angelo Barletta spielte er in der aktuellen Saison keine große Rolle mehr.

Der gebürtige Stuttgarter ist allerdings nicht der Einzige, der dem Umbruch beim OFC zum Opfer fällt. Auch Kevin Pezzoni und Andis Shala, die erst vor der Saison 2019/2020 nach Offenbach gekommen waren, sollten sich neue Vereine suchen. Darüber hinaus gehören Julian Scheffler, Matias Pyysalo und Bastian Kurz nicht mehr dem Kader der Kickers an. Ikpide jedenfalls sucht sein Glück nun in der Oberliga Baden-Württemberg.

Quelle: op-online.de