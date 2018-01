Jung, hungrig und trotzdem erfahren

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben ihren ersten Winterzugang unter Dach und Fach gebracht. In Francesco Lovric unterschrieb gestern Nachmittag die erhoffte Verstärkung für das defensive Mittelfeld einen Vertrag bis Juni 2019. Von Jörg Moll

In dieser Woche soll ein weiterer Akteur zum Kader des Fußball-Regionalligisten hinzustoßen. „Mit Francesco Lovric haben wir einen Spieler gefunden, der genau in unser Anforderungsprofil passt“, erklärte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori. Im defensiven Mittelfeld hatte beim Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest nach dem langfristigen Ausfall von Serkan Göcer (Schulter--Operation) und dem Karriereende von Kristian Maslanka (Hüftschaden) Notstand geherrscht. Einzig Marco Rapp ist ausgewiesener Experte auf dieser Position, kam aber nach einer Syndesmoseband-Operation selbst schwer in Tritt. Trainer Oliver Reck versetzte daraufhin Dren Hodja eine Position nach hinten. Semih Sentürk (20) fehlt die Erfahrung auf dieser wichtigen Umschalt-stelle. Sogar Linksaußen Serkan Firat half auf dieser Position aus.

Erfahrung hat Lovric trotz seiner erst 22 Jahre schon reichlich gesammelt. In Österreichs Nachwuchsnationalmannschaften war der 1,85 Meter große gebürtige Wiener von der U16 bis zur U20 Stammgast. Insgesamt 30 Länderspiele stehen in seiner Vita. Die letzten absolvierte er 2015 für die U20-Auswahl. mit der er an der Weltmeisterschaft teilnahm und dreimal in der Vorrunde auflief. Gegen Panama (2:1) sogar als Kapitän. Beim 0:2 im Achtelfinale gegen Usbekistan fehlte er.

Ausgebildet bei Austria Wien, wechselte Lovric 2011 zum VfB Stuttgart, für den er in der U17- und U19-Bundesliga spielte. Beim Nachwuchs des Bundesliga-Rückkehrers kam er in der zweiten Mannschaft auf 38 Drittligaeinsätze, spielte dort unter anderem mit Benjamin Kirchhoff, der seit vergangener Saison für Offenbach verteidigt. Nach dem Abstieg in die Regionalliga wechselte Lovric nach Österreich, zunächst zum Erstligisten SV Mattersburg (ein Bundesligaspiel), dann zum Zweitligisten Lustenau, wo auch Ex-OFC-Torwart Alexander Sebald spielt. „Er ist ein junger, hungriger Spieler, der in jungen Jahren schon Verantwortung übernommen hat“, erklärt OFC-Sportdirektor Sead Mehic. „Wir stehen schon seit längerem in Kontakt. Er hat uns sofort signalisiert, dass er Feuer und Flamme ist, den Weg mit uns mitzugehen.“

Lovric hatte in der vergangenen Woche im Probetraining überzeugt und dabei seine Vorzüge präsentiert. „Er ist variabel, beidfüßig, kann auch in der Innenverteidigung spielen“, erklärt Fiori. Haupteinsatzgebiet soll aber die zentrale Position im Mittelfeld werden, betont Mehic. Wie Lovric dort spielen soll, davon haben Mehic und Fiori klare Vorstellungen. „Er soll einen sicheren, klaren Ball spielen und das Zentrum zumachen“, so Fiori. Wichtig bei der Verpflichtung war den Offenbacher Verantwortlichen auch ein weiteres Kriterium: Lovric stand in dieser Saison voll im Trainings- und Spielrhythmus, absolvierte für Lustenau zwölf Pflichtspiele (zehn Einsätze in der Liga, zwei im ÖFB-Cup).

Lovric, der seinen Vertrag in Lustenau aufgelöst hat und keine Ablöse kostet, wohnt bis zum Abflug ins Trainingslager in einem Offenbacher Hotel, nach der Rückkehr aus Spanien wird er sich eine Wohnung suchen. „Viel Zeit hat er nicht“, sagt Mehic lachend. Schon heute wird Lovric erstmals am Training der Kickers im Sana-Sportpark am Wiener Ring teilnehmen. Bis zum Trainingslager soll n auch der zweite Zugang der Kickers in diesem Winter feststehen. „Wir arbeiten daran“, betont Mehic. Klar ist auch bei diesem Spieler das Anforderungsprofil. „Wir wollen einen weiteren Spieler für die Sechser-Position“, sagt Mehic. Die angedachte Verstärkung für den offensiven Bereich ist damit vom Tisch.

Quelle: op-online.de