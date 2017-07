Niklas Hecht-Zirpel bezeichnet Wechsel als „große Chance“

Offenbach - Bei Niko Dobros hat sich Niklas Hecht-Zirpel vor seinem Wechsel zum Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach letzte Tipps geholt. Die positiven Eindrücke haben sich schnell bestätigt. Von Christian Düncher

Er kommt von einem Absteiger aus der Fußballprovinz, hat seinen neuen Kollegen bei den Offenbacher Kickers aber etwas voraus: Wenn der FC Bayern München am 30. August (18 Uhr) sein Benefizspiel in Offenbach absolviert, wird Niklas Hecht-Zirpel der einzige Spieler im OFC-Trikot sein, der schon einmal in einem Pflichtspiel gegen den deutschen Rekordmeister getroffen hat. Bei der 1:3-Niederlage des FC Nöttingen in der ersten Runde des DFB-Pokals hatte er am 9. August 2015 den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Im Tor der Bayern stand damals Sven Ulreich. „Leider“, sagt Hecht-Zirpel mit einem Lächeln. Noch lieber hätte er Manuel Neuer überwunden. Doch der wird vermutlich auch beim Benefizspiel fehlen. „Ich hätte dennoch nichts dagegen, erneut gegen die Bayern zu treffen“, meint der 23-Jährige. Die Aussicht, abermals gegen die Münchner auflaufen zu können, hatte aber keinen Einfluss auf seine Entscheidung pro OFC. Ihm war gar nicht bekannt, dass es dieses Duell geben wird. Die Kickers reizten ihn aus anderen Gründen. Der Zuschauerschnitt ist zehnmal so hoch wie ihn Nöttingen und auch bei den Strukturen trennen beide Klubs Welten. „Das ist ein anderes Niveau. Hier ist alles wesentlich professioneller“, hatte Hecht-Zirpel bereits nach dem ersten Training geurteilt. „Für mich ist das eine große Chance. Ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen.“

Die letzten Zweifel nahm ihm ein ehemaliger Nöttinger, dem über Offenbach der Sprung in die dritte Liga gelang: Niko Dobros. „Er hat mir nur Positives über den OFC erzählt“, sagt Hecht-Zirpel, der von klein auf beim FCN spielte und im 2500-Einwohner-Ort direkt neben dem Stadion lebte. „Der ganze Verein war überrascht von meiner Entscheidung“, berichtet das Nöttinger Eigengewächs, dessen Brüder in der dortigen Reserve spielen.

Hecht-Zirpel gehörte beim FCN nicht nur quasi zum Inventar, er war auch absoluter Leistungsträger, erzielte vergangene Saison in 28 Einsätzen zehn Tore - und das für den abgeschlagenen Letzten. Vor allem nach der Winterpause trumpfte er auf (neun Tore, zwei Vorlagen bei zwölf Einsätzen). „2017 lief es für uns insgesamt als Mannschaft richtig gut. Wir haben einfach Zeit gebraucht, um uns zu finden. Und da wir schon abgeschlagen waren, konnten wir recht befreit aufspielen“, meint der vielseitig einsetzbare Offensivspieler.

Beim OFC wird der Druck nun größer sein. Hecht-Zirpel ist sich dessen bewusst. „Es spricht für ihn, dass er diesen Schritt gegangen ist“, meint Kickers-Sportdirektor Sead Mehic. „Er will etwas erreichen und hat eine gewisse Qualität. Er ist technisch versiert und torgefährlich. In Nöttingen hat er auf sich aufmerksam gemacht, aber er hat noch Luft nach oben.“

Nachdem er sein Lehramtsstudium unterbrochen hatte, war Hecht-Zirpel zuletzt als Übungsleiter bei der Stadt Pforzheim angestellt. In Offenbach konzentriert er sich nun ganz auf Fußball und darauf, sich möglichst schnell im neuen Umfeld einzuleben. „Ich bin das erste Mal weg von zu Hause. Das ist eine neue Erfahrung“, sagt er und fügt scherzend an: „Mit fast 24 Jahren kann man aber mal bei den Eltern ausziehen.“

