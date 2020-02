OFC-Trainer Angelo Barletta stellt nach Trainingsvorfall die Charakterfrage

Einsatz ungewiss: Luigi Campagna (links, im Spiel gegen Bahlingen), der von seinem inzwischen entlassenen Mitspieler Nejmeddin Daghfous per Faustschlag die Nase gebrochen bekam, fällt wohl gegen Hoffenheim II aus. Da er an dem Vorfall nicht schuldlos war, erhielt Campagna eine Abmahnung und muss eine Geldstrafe zahlen.

Nejmeddin Daghfous hat im Training Mitspieler Luigi Campagna nach einem Zweikampf per Faustschlag die Nase gebrochen.

Trainingsvorfall beim OFC

Trainer Barletta stellt die Charakterfrage

Nächsten Spiel am Samstag

Offenbach - Es hätte alles so schön sein können für Angelo Barletta. Erster Pflichtspielsieg unter seiner Regie, endlich etwas Ruhe – doch ein Trainingsvorfall mit weitreichenden Folgen machte dem Coach des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. „Das ist mehr als traurig“, gibt Barletta zu: „Der Fokus sollte eigentlich auf Samstag liegen. “ Dann steht um 14 Uhr das zweite Heimspiel in Folge an – gegen 1899 Hoffenheim II.

Doch diese Partie ist in den Hintergrund gerückt, nachdem Nejmeddin Daghfous, mit sechs Treffern der beste Torschütze der Kickers, am Mittwochvormittag im Training Mitspieler Luigi Campagna nach einem Zweikampf per Faustschlag die Nase gebrochen hatte, als beide bereits auf dem Weg in die Kabine waren. Daghfous wurde daraufhin von Geschäftsführer Thomas Sobotzik „fristlos entlassen“ (unsere Zeitung berichtete). Campagna muss laut Barletta eine Geldstrafe zahlen und erhielt zudem eine Abmahnung. Der Mittelfeldspieler war diese Saison schon mal für eine Partie suspendiert worden, weil er im Training über die Stränge geschlagen hatte. Das war aber vor Barlettas Amtsantritt.

OFC: Personalsituation spitzt sich weiter zu

„Ich kann nur beurteilen, was seit 2. Dezember passiert ist“, stellt der Trainer klar: „Natürlich hat bei so einer Sache nicht nur einer Schuld. Es gibt jedoch einen Aggressor. Wir haben so entscheiden.“ Und Barletta trägt diese Entscheidung mit, auch wenn sich die ohnehin angespannte Personalsituation dadurch weiter zuspitzt. „Mir fehlt dadurch mindestens ein Spieler“, sagt der 43-Jährige. Gemeint ist damit Daghfous. Ob Campagna mit einer Maske spielen kann, ist fraglich. Zu allem Überfluss knickte gestern auch noch Marco Schikora mit dem Fuß im Training um. Einsatz ungewiss. Und da von den Verletzten lediglich Moritz Hartmann zurückkehrt, wird Barletta am Samstag nur 14 Feldspieler zur Verfügung haben. Zumal der zwischenzeitlich aussortierte Julian Scheffler (krank) nicht zur Verfügung steht.

In der Personalie Daghfous gibt es „kein Zurück mehr“, stellt Barletta klar. „Wir müssen das akzeptieren und damit so professionell wie möglich umgehen.“ Doch an der Professionalität hat der Trainer Zweifel, obwohl er diese nach dem jüngsten 3:0-Heimsieg gegen Bahlingen noch gelobt hatte. Seit Beginn seiner Tätigkeit habe sich das Team „gut präsentiert“, sagt Barletta. Er sei „enttäuscht“ und „mehr als schockiert“ über den jüngsten Vorfall und darüber, „wie schnell die Sache nach außen gedrungen ist“. Da sich Fans aufgrund des schlechten Wetters nicht die Trainingseinheit angesehen hätten, geht der Coach davon aus, dass es ein Leck in den eigenen Reihen gibt. Und das müsse schnellstmöglich gestopft werden. „Was ist, wenn wir taktisch etwas ändern wollen, das aber vorab publik wird?“, fragt Barletta und wählt klare Worte: „Ich werde mit Argusaugen nach der Ratte Ausschau halten.“ Auch wenn es „eventuell unbewusst nach außen gelangt ist“. Zum Beispiel durch ein Gespräch mit dem Berater.

OFC: Barletta muss sich mit zusätzlichen Problemen beschäftigen

Ob es nun bewusst oder unbewusst publik gemacht wurde – Barletta („Ich hätte gerne selbst über den Vorfall informiert“) muss sich mal wieder mit zusätzlichen Problemen beschäftigen. Und das in einer Situation, in der die Nerven vielerorts trotz des jüngsten Erfolges gegen Bahlingen angespannt sind. „Wir sitzen auf einem Pulverfass und jeder Funke kann dazu führen, dass es explodiert“, sagt der Ex-Profi und klagt: „Nach dem 0:3 in Aalen waren wir auf einem guten Weg. Aber wir bekommen Knüppel zwischen die Beine geworfen.“ Und zwar zum Teil von den eigenen Spielern. „Ein Stück weit bin ich aber sogar froh, dass es rauskommt. So etwas darf sich nicht verfestigen.“

Charakterlich sei das „keine top-intakte Truppe“, so Barletta. Fürs Trainerteam gebe es unheimlich viel zu justieren. Nach der Pleite in Aalen habe sich die Mannschaft zusammengerissen. Da habe er jedoch eine Woche Zeit gehabt, um Hebel anzusetzen. Nun bleiben ihm nach dem Vorfall lediglich zwei Tage bis zum Abschlusstraining. „Man schüttelt so etwas nicht so einfach aus den Knochen. Es liegt etwas im Argen“, sagt Barletta. Seine Aufgabe liege nun darin, für die „Geschlossenheit der Mannschaft“ zu sorgen. Gegen Bahlingen habe man bereits erste Erfolge gesehen. Da hätten Typen gespielt, „die mannschaftsdienlich sind“.

