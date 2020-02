Gegen den Bahlinger SC: Stürmer Moritz Reinhard an allen drei Treffern beteiligt

Der Matchwinner der Offenbacher Kickers blieb nach seinem Doppelpack bescheiden. „Es freut mich sehr, dass wir als Mannschaft zeigen konnten, zu was wir im Stande sind“, sagte Moritz Reinhard nach dem 3:0 des Fußball-Regionalligisten gegen den Bahlinger SC.

Kickers Offenbach (OFC) schlagen Bahlinger SC mit 3:0

schlagen mit 3:0 Moritz Reinhard ist der Matchwinner



ist der Matchwinner Freude bei ihm ist groß

Offenbach – Doch dann gab der 24-jährige Mittelstürmer auch einen Einblick in sein Seelenleben. „Die persönliche Freude ist groß“, räumte er ein. Mehr als ein halbes Jahr lang musste der Osthesse, der im Winter 2019 vom Gruppenligisten SG Elters gekommen war, auf sein drittes Erfolgserlebnis in dieser Saison warten. Die Entdeckung der Rückserie der vergangenen Saison hatte zu Beginn dieser Spielzeit beim 2:0 gegen den SSV Ulm 1846 und beim SC Freiburg II getroffen und sich unter Trainer und Entdecker Daniel Steuernagel zum Stammspieler entwickelt. Bei dessen Nachfolger Steven Kessler war er dagegen allenfalls als Teilzeitkraft gefragt.

Kickers Offenbach (OFC): „Er ist ja für zwei gerannt“

Unter Angelo Barletta, dem dritten OFC-Coach der Saison, suchte Reinhard unverdrossen seine Chance. „Man darf keine Zweifel an sich haben“, sagte er: „Ich habe versucht, hart zu arbeiten und mich anzubieten.“ Und Barletta registrierte dieses Bemühen. „Ich glaube ja an den lieben Gott - und heute hat er Moritz für ein tolles Spiel belohnt“, lobte er den zweimaligen Torschützen (50., 67.), der zudem das 3:0 (70.) vorbereitete. Der Trainer hob aber auch Reinhards Einstellung hervor: „Er ist ja für zwei gerannt.“

Kickers Offenbach (OFC): Reinhard rückte nach Ausfall in die Startelf

Reinhard war nach dem Ausfall von Moritz Hartmann (Knöchelprobleme) - der Routinier soll diese Woche wieder ins Training einsteigen - und dem Ausfall von Pelle Hoppe in die Startelf gerückt. Der Winterzugang vom Chemnitzer FC hatte sich im Training ausgerechnet bei einem Foul an Reinhard verletzt. Der 20-Jährige war umgeknickt. Eine MRT-Untersuchung ergab laut Barletta, dass ein Band im Knöchel gerissen ist. Wie lange Hoppe ausfällt, ist unklar.

Kickers Offenbach (OFC): Reinhard steht für neuen Geist der Kickers

Reinhard stand am Samstag sinnbildlich für den neuen Geist der Kickers, den Barletta vehement eingefordert hatte. „Der Druck war schon spürbar“, räumte Reinhard ein. Umso erleichterter war er, dass die Kickers eine letztlich eindrucksvolle Reaktion auf das enttäuschende 0:3 in Aalen gaben. „Wir haben die Grundtugenden gezeigt“, sagte Reinhard: „Jetzt dürfen wir uns kurz freuen, aber dann geht es weiter.“ Schließlich will der 24-Jährige nicht noch mal ein halbes Jahr auf sein nächstes Erfolgserlebnis warten müssen.

jm

Der Ticker zum Nachlesen: Kickers Offenbach (OFC) gewinnen 3:0 gegen den Bahlinger SC. Alle Impressionen zum Spiel OFC gegen Bahlinger SC sehen Sie in unserer Bildergalerie.

