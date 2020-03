Kickers gewinnen in Elversberg: Ein Coup mit vielen Gewinnern

Mit Kampf, Leidenschaft und zwei blitzsauber herausgespielten Toren hat Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach mit dem 2:0-Sieg beim Tabellenzweiten SV Elversberg den nächsten Schritt zur Stabilisierung der sportlichen Situation gemacht.

Offenbach – 200 mitgereiste Fans feierten nach dem zweiten Sieg in Folge ohne Gegentor in der Fußball-Regionalliga Südwest ihre Mannschaft. Beim Coup in Elversberg gab es eine Reihe von Gewinnern:.

Kickers Offenbach (OFC) gewinnen in Elversberg: Draband ist der Rückhalt

Dominik Draband lieferte den nächsten Beweis ab, dass er der beständigste Offenbacher in dieser Saison ist. Ganz stark, wie er in der 26. Minute den gar nicht schlecht geschossenen Strafstoß von Manuel Feil parierte und die Kickers damit vor einem Rückstand bewahrte.

„Ich wusste, dass er lange auf den Torwart schaut, blieb deshalb lange stehen und bin dann intuitiv in die rechte Ecke gesprungen“, erklärte er, wie er seinen zweiten Strafstoß in dieser Saison nach dem 2:1 beim Bahlinger SC hielt. „Das war wichtig. Wenn Elversberg da in Führung geht, wird es schwer für uns“, räumte der 24-Jährige an früherer Wirkungsstätte ein.

OFC: Zieleniecki ist der Stabilisator bei den Kickers Offenbach

Der polnische Innenverteidiger ist ein Garant dafür, dass die Kickers zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor blieben. „Wahnsinn“, lobte Trainer Angelo Barletta: „Er hat alles weggeräumt.“ Als rechtes Glied der Dreierkette, die von Richard Weil stark organisiert und dirigiert wird, bringt der Winterzugang vom polnischen Drittligisten Widzew Lodz eine körperliche Komponente ins Spiel, die dem OFC lange abging.

Kompromisslos im Zweikampf, herausragend im Kopfballspiel und einfach, aber effektiv im Spielaufbau - der 25-Jährige hat sich schnell als großer Gewinn herausgestellt.

Kickers Offenbach (OFC): Schikora schult um

Links hinten oder rechts hinten - das sind Marco Schikoras favorisierte Einsatzreviere. In Elversberg kam der 25-Jährige für den angeschlagenen Tim Dierßen ab der 41. Minute erstmals im zentralen Mittelfeld zum Einsatz - und brillierte mit Ballgewinnen, beherzten Läufen, feinen Pässen und blitzsauberen Toren. „Die Position ist komplett ungewohnt“, räumte Schikora ein. Im Testspiel gegen Hanau 93 hatte er mal als Sechser agiert, weil Trainer Barletta ihn als Ersatz für Luigi Campagna testen wollte. Weil der sich aber nach seiner Nasenbein-OP einsatzbereit gemeldet hatte, rückte Schikora auf die „Zehn“. „Ich musste mich erst von Sebastian (Zieleniecki) und Luigi dirigieren lassen, dann klappte es immer besser“, freute sich Schikora. Seinen ersten Doppelpack für den OFC wollte er nicht zu hoch hängen. „Der Trainer fordert, dass wir tiefe Läufe machen und die Box besetzen - und nach der Supervorarbeit von Serkan Firat und Mattias Pyysalo musste ich ja nur noch den Fuß hinhalten.“ Barletta lobte seinen „Umschüler“: „Er war sehr klar in seinen Aktionen. Toll, dass er sich so belohnt hat.“

Kickers Offenbach (OFC): Taktiker Barletta

Der dritte OFC-Coach der Saison hat nach zwei Niederlagen zu Beginn die Lehren gezogen. „Wir sind weiterhin in einer Findungsphase, müssen aber unbedingt punkten, daher haben wir unser Spiel umgestellt“, erklärt er: „Es geht erst mal rein um Ergebnisse.“ Der 43-Jährige hatte als Matchplan vorgegeben, „zunächst mal nicht mitspielen zu wollen“.

Seine Mannschaft kämpfte leidenschaftlich, lief viel und anfangs öfter als geplant hinterher. Sie setzte erst nach der Pause die gewünschten Nadelstiche. So war es nicht geplant, aber Barletta nahm es in Kauf. Denn als Elversbergs Kräfte nachließen, fand der OFC die Räume - und nutzte sie perfekt. „Die Automatismen griffen dann immer besser“, sagte Matchwinner Schikora. „Psychologe“ Barletta war zufrieden: „Ich habe das Vertrauen des Teams gespürt – und ich habe ihm vertraut.“

VON JÖRG MOLL

Quelle: op-online.de