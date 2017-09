OFC gegen FSV Frankfurt: Das Spiel im Liveticker

Noch vor zwei Jahren spielten die Gäste vom FSV Frankfurt in der 2. Bundesliga. Nach zwei Abstiegen in Folge wird das runderneuerte Team aus dem Frankfurter Stadtteil Bornheim jetzt von einem auf dem Bieberer Berg alten Bekannten betreut. Unter der Leitung von Coach Alexander Conrad, der zwischen 2013 und 2016 als Co-Trainer beim OFC an der Seitenlinie stand, holte der Absteiger bislang neun Punkte aus acht Partien und steht damit auf dem zwölften Tabellenplatz. Nach der Auswärtsniederlage in Mainz und dem Pokalerfolg unter der Woche beim TSV Lehnerz geht es für den OFC darum, seine Spitzenposition in der Regionalliga Südwest weiter zu festigen. „Derbys muss man gewinnen!“, sagte Oliver Reck vor der Partie. Mit 22 Punkten aus zehn Ligaspielen ist der OFC punktgleich mit dem 1. FC Saarbrücken Tabellenzweiter, hat jedoch ein Spiel mehr ausgetragen als die Saarländer.