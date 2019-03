Wohin mit Torjäger Firat? Endres fällt aus 

Die Freude über seine Rückkehr war groß, auch bei den Kollegen. Als Kickers Offenbachs Mittelfeldspieler Dren Hodja in der Partie bei der TSG Hoffenheim II (5:0) kurz nach der Pause den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 verwandelt hatte, lief er schnurstracks zur Ersatzbank, um dort mit Serkan Firat zu jubeln. Von Christian Düncher

Offenbach – Und alle Mitspieler folgten ihm. Später veröffentlichte Hodja im sozialen Netzwerk Instagram ein Foto, das Firat und ihn nach dem Abpfiff zeigt – mit dem Hinweis „Firat is back“. Serkan Firat ist in der Tat zurück. Während der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte hatte den mit elf Treffern besten OFC-Torschützen zunächst ein Hörsturz zum Pausieren gezwungen. Als er dann wieder fit war, musste er das Heimspiel gegen den SSV Ulm (3:0) aufgrund einer Gelbsperre von der Tribüne aus verfolgen. In Hoffenheim kehrte er zurück in den Kader, saß jedoch zunächst auf der Bank. In der 51. Minute wurde er beim Stand von 3:0 eingewechselt und zeigte wenig später sein Können, indem er das Tor von Varol Akgöz zum 4:0 (57.) per feinem Pass vorbereitete.

Aber auch die andere Seite des flinken Technikers kam zum Vorschein. Bei einem Konter versuchte er, den Ball mit der Hacke weiterzuleiten und sorgte damit für einen Wutausbruch an der Seitenlinie. Trainer Daniel Steuernagel tobte und rief Firat bei der nächsten Unterbrechung zu sich. Was er dem Offensivspieler mitteilte, wollte der Coach nicht preisgeben. Er hatte aber schon oft die Verspieltheit des begabten Außenangreifers kritisiert.

Gegen Ulm war Firats Kreativität lange vermisst worden, der OFC setzte sich am Ende dennoch klar durch. Auch in Hoffenheim lief es ohne den 24-Jährigen rund. Als Firat eingewechselt wurde, stand es bereits 3:0 und der Gegner spielte nach einer Roten Karte in Unterzahl. Vor dem Heimspiel heute Abend (19.30 Uhr) gegen den SC Hessen Dreieich stellt sich also die Frage: Wohin mit Torjäger Serkan Firat?

Im 3-5-2, in dem man zuletzt zweimal siegreich war, sind die Außen mit Spielern besetzt, die bei Bedarf die Dreier-Abwehrkette ergänzen. Firat hat sein Defensivverhalten zwar verbessert, denkt aber offensiv. Bliebe also nur eine der Halbpositionen, dort gibt es aber eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern. Muss Firat also wieder auf die Bank? Das wird auch davon abhängen, ob Ko Sawada fit wird. Der Japaner war in Hoffenheim für Firat ausgewechselt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Doch Sawada, der seit einiger Zeit Leistenprobleme hat, musste unter der Woche pausieren und kehrte erst gestern ins Training zurück.

Dreieich bezwingt OFC im Hessenpokal: Bilder und Video Zur Fotostrecke

Sollte Sawada fehlen, wäre Firat aber nicht automatisch erste Wahl. „Dann hätten wir ein Luxusproblem“, sagte der Trainer und verwies darauf, dass auch Luka Garic (hat seine Rückenprobleme auskuriert) eine Option sei. Fehlen wird auf jeden Fall Stammtorwart Daniel Endres (Nackenprobleme nach Autounfall). Sebastian Brune rückt dafür in die Anfangself. „Wir sind auf beiden Positionen gut aufgestellt“, betonte Steuernagel und forderte „die gleiche Willensleistung“ wie in Hoffenheim. Denn: „Wir wollen den sechsten Sieg in Folge.“ Zumal man damit Spitzenreiter Mannheim vor dem Gipfel am Samstag mit Saarbrücken unter Druck setzen könnte. „Wenn wir unsere Arbeit machen, merken die, dass wir da sind und werden eventuell nervös“, hofft Angreifer Varol Akgöz.

Quelle: op-online.de