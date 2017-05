OFC gegen Koblenz: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Der OFC erwartet ab 19.30 Uhr TuS Koblenz auf dem Bieberer Berg. Wir berichten im Liveticker zur Partie und zeigen die Höhepunkte im Video.

Kickers Offenbach hat auf der „Festung Bieberer Berg“ in dieser Saison bereits 33 Punkte eingefahren. Mit einem Heimsieg über den überraschend starken Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz wollen sich die Kickers von der Abstiegszone absetzen. Der zehnte Heimsieg der Saison ist möglich. TuS Koblenz hingegen kann unbekümmert aufspielen, denn mit 52 Punkten steht der beste Aufsteiger der Liga in der Tabelle direkt hinter der von Anfang an für den Aufstieg gehandelte Spitzengruppe von Waldhof Mannheim, SV Elversberg, 1. FC Saarbrücken, TSG Hoffenheim und TSV Steinbach. Auch in der Fremde agierten die Koblenzer bislang erfolgreich. Mit sieben Siegen und vier Unentschieden hat die TuS bereits 25 Auswärtspunkte gesammelt.



„Koblenz spielt eine überragende Saison, sie sind sehr unbequem zu bespielen. Mit Blick auf die Tabelle ist jedoch klar, dass wir gewinnen müssen. Genau das haben wir vor“, sagte OFC-Trainer Oliver Reck vor der Partie.

Serkan Firat zeigt sich im Abstiegskampf optimistisch: „Die Motivation in unserem Team ist immer da, wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Am Abend werden wieder bis zu 7000 Fans erwartet. „Wir werden alle unsere Tugenden in die Waagschale werfen. Körperlich wie taktisch“, so Reck. Das Hinspiel verlor der OFC übrigens mit 1:2.

So lief das Hinspiel gegen TuS Koblenz:

Bilder: OFC verliert mit 1:2 bei TuS Koblenz Zur Fotostrecke

Angepfiffen wird um 19:30 Uhr. op-online.de berichtet im Liveticker. Nach der Partie gibt es wieder gewohnt einen aktuellen Spielbericht sowie eine Bildergalerie zur Begegnung. Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie anschließend auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wie Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie im Video. (dr)

