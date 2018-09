OFC gegen TSV Steinbach: Das Spiel im Liveticker

11. Spieltag in der Regionalliga Südwest

+ © dpa/ Wikipedia (Montage: op-online.de) Kickers Offenbach gegen TSV Steinbach-Haiger © dpa/ Wikipedia (Montage: op-online.de)

Offenbach - Am 11. Spieltag in der Regionalliga Südwest empfangen die Offenbacher Kickers den TSV Steinbach-Haiger. Wir berichten am Samstag, 29. September, ab 14 Uhr, live von der Partie auf dem Bieberer Berg.