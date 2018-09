OFC und Steinbach trennen sich 0:0: Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen

Offenbach - Am 11. Spieltag in der Regionalliga Südwest empfangen die Offenbacher Kickers den TSV Steinbach-Haiger. Wir berichten am Samstag, 29. September, ab 14 Uhr, live von der Partie auf dem Bieberer Berg.

11. Spieltag: Kickers Offenbach - TSV Steinbach-Haiger

Kickers Offenbach: Endres - Marx, Albrecht (72. Lovric), Kirchhoff, Schulte - Vetter, Hodja (63. Garic), Sawada, Firat - Treske (57. Ferukoski), Hirst TSV Steinbach-Haiger: Löhe - Kunert (46. Hannappel), Herzig, Kamm Al-Azzawe, Strujic - Budimbu, Müller (90. Sevim), Trkulja, Marquet - Candan, Koep (46. Bektashi) Spielstand: 0:0 (0:0) - Tore: - Gelbe Karte: Firat / Koep, Müller, Kunert, Marquet, Herzig - Zuschauer: 4768 Schiedsrichter: Gaetano Falcicchio (Konstanz)

+++ ABPFIFF

90. Minute: Bektashi mit dem gefühlt zehnten Foul...

90. Minute: Wechsel beim TSV - Sevim kommt für Müller

90. Minute: Nochmal Freistoß TSV - im Mittelkreis. Und drei Minuten Nachspielzeit angezeigt.

89. Minute: Auf der Gegenseite bekommt Marx eine Aktion abgepfiffen. Freistoß TSV aus halblinker Position. Der Ball landet aber letztlich bei Endres

88. Minute: Freistoß TSV weit in der eigenen Hälfte. Garic soll Herzig gefoult haben. Naja

87. Minute: Garic will das Spiel verlagern. Aber an seinen Pass in Schultes Rücken kommt der linke Außenverteidiger nicht dran.

86. Minute: Steinbach im Angriff. Hannappel kommt am Strafraumeck an den Ball, stand aber knapp im Abseits

83. Minute: Vetter mit vollem und tollem Einsatz. Freistoß OFC. Geklärt. Die Kickers bleiben aber dran und holen eine Ecker heraus. Diese bringt aber nichts ein

82. Minute: Marquet aus der Distanz, klar links vorbei

80. Minute: Freistoß OFC nach Foul an Hirst. Der bereits verwarnte Herzig blockiert den Ball und wird ermahnt.

78. Minute: Der OFC über die rechte Seite. Aber Firat rutscht der Ball vom Fuss. Konter. Schulte passt auf und klärt im Mittelkreis

76. Minute: "Steht auf, wenn Ihr Kickers seid" ertönt - gefolgt von wildem "OFC, OFC,..."

75. Minute: Jetzt geht es zur Sache. Rudelbildung vor der TSV-Bank, nachdem Hirst von Herzig am Einwurf gehindert wurde. Sogar Ersatzspieler mischen mit. Die Folge: Gelbe Karte - für Herzig und Firat.

74. Minute: Jetzt setzt Bektashi unfair gegen Sawada nach, aber kein Pfiff.

73. Minute: Wieder Bektashi, wieder rustikal, wieder gegen Schulte, aber wieder kein Gelb

72. Minute: Letzter Wechsel beim OFC - Lovric kommt etwas überraschend für Albrecht

70. Minute: Der nächste mittelhessische "Holzfäller" in Aktion. Bektashi räumt Schulte ab. Freistoß, aber keine Gelbe Karte

69. Minute: Freistoß TSV. Kopfball. Endres ist mit den Fingerspitzen da, aber ohnehin Abseits

66. Minute: Schulte volley, aber zu zentral. Löhe hat keine Probleme. Immerhin: Mal wieder ein Torschuss

65. Minute: Wieder eine Gelbe Karte, wieder gegen den TSV. Diesmal für Marquet

64. Minute: Riesenglück für den OFC. Das hätte das 0:1 sein müssen. Mehrfach kommt der TSV im Offenbacher Strafraum zum Abschluss. Einmal rettet der Pfosten, am Ende trifft Candan das Außennetz

63. Minute: Nächster Wechsel beim OFC - Garic kommt für Hodja

61. Minute: Einwurf OFC, aber darauf entwickelt sich ein Angriff des TSV. Albrecht unterbindet diesen allerdings in der Hälfte der Gäste - auf Kosten eines Freistoßes

60. Minute: Chance für den TSV, aber drüber. Da hatten die Kickers etwas Glück

58. Minute: Wieder gibt es ein Pfeifkonzert - weil der Schiedsrichter einen Aktion von Vetter als Foul wertet.

57. Minute: Vetter holt in der eigenen Hälfte einen Freistoß raus. Wechsel beim OFC: Für Treske kommt Ferukoski

54. Minute: Der erste Abschluss von Hirst, der von Herzig weitestgehend ausgeschaltet wird. Sein Schuss aus der Distanz geht aber ebenfalls weit über das Tor.

53. Minute: Der nächste Freistoß für den TSV, diesmal von der linken Seite. Kurz ausgeführt. Schuss aus der Distanz, weit drüber

52. Minute: Hodja passt hinten auf. Dann legt sich Sawada im Mittelfeld aber den Ball etwas zu weit vor

51. Minute: Freistoß TSV. Kirchhoff soll den eingewechselten Bektashi gefoult haben, aber der fiel arg schnell. Der Freistoß bringt allerdings nichts ein

49. Minute: Steinbach kontert. Der eingewechselte Hannappel kommt im Offenbacher Strafraum an den Ball, verliert dann aber die Orientierung. Sein Pass landet im Nichts

47. Minute: Langer Ball von Kirchhoff, aber Vetter im Abseits

46. Minute: Wechsel beim TSV - für Kunert und Koep kommen Hannappel und Bektashi

+++ Die Teams kommen zurück auf den Platz. Beim OFC deutet sich noch kein Wechsel an. Aber Steinbach hat offenbar gewechselt. Hannappel kommt ins Spiel - für Kunert

#OFCTSV | Die ersten 45 Minuten sind vorüber. Halbzeit am Bieberer Berg! Zur Pause steht es 0:0 unentschieden#kultsindwir #nurderOFC

+++ HALBZEIT

44. Minute: Wieder hat der aufmerksame Sawada aufgepasst, diesmal im eigenen Strafraum

43. Minute: Jetzt erwischt es Kunert, auch er sieht die Gelbe Karte - nach einem Foul an Firat. Der Freistoß bringt aber nichts ein. Immerhin: Mit ihren rüden Aktionen haben die Gäste den OFC-Anhang aufgeweckt. Ein Pfeiffkonzert ist die Folge.

41. Minute: Die nächste Gelbe Karte - wieder für einen Steinbacher. Müller hatte Marx abgeräumt

40. Minute: Vetter aus der Distanz. Sein Schuss zischt aber über das Tor

39. Minute: Freistoß TSV. Die Kickers klären und greifen nun an. Gute Seitenverlagerung von Kirchhoff.

38. Minute: Auf dem Platz ist weiterhin vieles Stückwerk - auf beiden Seiten.

35. Minute: Die OFC-Fans, die auf der Waldemar-Klein-Tribüne in der Sonne stehen, tauen langsam auf. Aber die Stimmung ist weiterhin bescheiden.

33. Minute: Ecke Steinbach. Kirchhoff klärt. Auf der Gegenseite ist Firat frei und trifft, aber er stand offenbar knapp im Abseits.

30. Minute: Der OFC über die linke Seite. Firat passt zu Schulte. Dessen Flanke wird aber geklärt. Den Konter verhindert Sawada, der den Ball abläuft.

26. Minute: Gelbe Karte für Koep nach einem Foul an Vetter. Es war längst abgepfiffen, als der Ex-Mannheimer nachsetzte. Danach werden kurz Nettigkeiten auf dem Platz ausgetauscht.

25. Minute: Gute Aktion der Kickers. Treske passt in den Lauf von Firat, der in die Mitte zieht und aus 20 Metern draufhält. Löhe pariert mit Mühe zur Seite. Die beste Chance der Kickers bislang

23. Minute: Klares Foul an Vetter. Der Schiedsrichter hat freie Sicht, lässt aber weiterlaufen. Pfiffe von den OFC-Fans, die bislang recht ruhig sind. Stimmung geht anders.

21. Minute: Wieder ein unnötiges Foul der Kickers, diesmal von Marx. Freistoß TSV. Schulte klärt - zur Ecke. Die bringt nichts ein

19. Minute: Die Kickers stören wieder früh und letztlich erfolgreich. Aber vorne agiert man noch zu umständlich

17. Minute: Die beste Chance der Partie - für Steinbach. Koep wird steil geschickt und zieht aus zehn Metern ab. Aber direkt auf Endres, der gut den Winkel verkürzt hatte

16. Minute: Hodja will vor dem 16er klären, rutscht aber aus und bringt Candan zu Fall. Freistoß TSV. Aber die Kickers klären

14. Minute: Der OFC stört weit vorne und zwingt Löhe zu einem langen Ball. Den erobern die Kickers und kontern. Am Ende der Aktion steht eine scharfe Flanke von Firat, nach der Steinbach gerade noch klärt

13. Minute: Vetter im Wühlmodus. Sein Schuss aus 16 Metern wird aber geblockt. Der OFC setzt jedoch mit Erfolg nach. Der Angriff endet aber letztlich im Toraus. Abstoß

12. Minute: Langer Ball von Kirchhoff, aber der ist zu weit für Marx

10. Minute: Wieder Ecke für den OFC. Aber erst mal Gerangel und Diskussionen im Strafraum. Firat bringt den Ball rein, aber Löhe hat ihn im Nachfassen

7. Minute: Erste Ecke der Partie - für den OFC. Aber Steinbach klärt und kontert. Firat ist aber zurückgeeilt und klärt erst mal

6. Minute: Zerfahrener Beginn mit vielen Zweikämpfen und kleinen Fouls

3. Minute: Konter Steinbach. Candan ist durch, schließt aber zu früh ab. Kein Problem für Endres

2. Minute: Freistoß OFC. Steinbach klärt. Der OFC bleibt dran und holt einen Einwurf raus

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt. Die Kickers spielen zuerst in Richtung Henninger-Tribüne

+++ Jetzt kommen die Teams. Der OFC in den rot-weißen Heimtrikots, Stadtallendorf ganz in Schwarz

+++ Die Kickers haben diese Saison bislang alle hessischen Duelle gewonnen. Ein gutes Omen?

+++ Beim OFC gibt es drei Änderungen in der Startelf: Albrecht, Schulte und Vetter beginnen, Lovric, Scheffler und Ferukoski sitzen dafür auf der Bank

+++ Die Mannschaftsaufstellungen sind da:

+++ Die ersten Fans sind bereits auf dem Bieberer Berg eingetroffen:

+++ Eine ganz besondere Spielführerbinde wird heute von den Fans an OFC-Kapitän Benjamin Kirchhoff übergeben:

+++ Ihab Darwiche fällt weiter krankheitsbedingt aus

+++ Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest

Vorbericht zum Spiel gegen TSV Steinbach-Haiger

Nach dem 3:1-Sieg bei Eintracht Stadtallendorf am vergangenen Wochenende steht Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest aktuell auf dem siebten Tabellenplatz. Mit drei Punkten mehr auf dem Konto und damit Rang 4 in der Tabelle reist der nächste OFC-Gegner TSV Steinbach-Haiger jetzt nach Offenbach. Während die Steinbacher in der Liga zuletzt mit 1:0 gegen den FK Primasens gewinnen konnten, unterlagen sie unter der Woche im Hessenpokal beim KSV Baunatal.

Beim Spiel am Samstag treffen nun mit Jake Hirst und Serkan Firat auf Seiten der Kickers zwei der besten Angreifer der Regionalliga auf eine der besten Defensivreihenn. Bisher haben die Mittelhessen nämlich nur neun Gegentore kassiert. Beim OFC allerdings ist man optimistisch: „Als Kickers Offenbach brauchen wir vor keinem Gegner Angst zu haben. Wir wissen um unsere Qualität, gerade zuhause mit den Fans im Rücken sind wir zu Besonderem fähig“, so Serkan Firat.

In der vergangenen Saison konnten beide Teams einen Sieg einfahren. Vor rund 6400 Zuschauern schlugen die Kickers durch Treffer von Hecht-Zirpel und Hodja die Steinbacher mit 2:0. Der TSV konnte dann wiederum in der Rückrunde einen 2:1-Erfolg gegen die Offenbacher feiern.

Vor der Partie am Samstag gibt es auf Seiten des OFC gute und schlechte Nachrichten. Während Ihab Darwiche wegen eines Infekts weiter ausfällt, kann Trainer Daniel Steuernagel wieder auf die zuletzt erkrankten Lucas Albrecht und Maik Vetter zurückgreifen.

Außerdem darf sich Kickers Offenbach über den Besuch ihres vermutlich ältesten Edelfans Marga Spitzfaden freuen. Die 98-Jährige wird für die Partie extra aus dem Altenheim „Domicil“ abgeholt. Aber schließlich scheint sie auch der perfekte Glücksbringer für den OFC zu sein: Seit dem Spiel gegen Elversberg 2015 haben die Offenbacher Kickers kein Heimspiel mehr verloren, wenn Marga Spitzfaden zugeschaut hat.

