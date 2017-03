OFC gegen Stuttgarter Kickers: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Namensvetter. Die Stuttgarter Kickers treten ab 14 Uhr auf dem Bieberer Berg bei Kickers Offenbach an. Wir berichten im Liveticker.

Den OFC plagen große Personalprobleme. Verletzungsbedingt fehlen den Offenbacher Kickers Daniel Endres, Robin Scheu, Stefano Maier, Marco Rapp und möglicherweise auch Maik Vetter. Dazu kommt, dass mit Denis Schulte und Bryan Gaul zwei weitere wichtige Akteure Sperren absitzen müssen. Dennoch will der OFC unbedingt einen weiteren Heimsieg einfahren, um den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen. Cheftrainer Oliver Reck zeigte sich vor der Partie zuversichtlich: „Ich will weniger über die Spieler reden, die uns nicht zur Verfügung stehen, als vielmehr über die, die wir aufbieten können. Wir haben einen guten Kader und werden diesen im anstehenden Heimspiel nochmals um unsere U19-Talente Dominik Crljenec und Nikola Jürgens ergänzen.“ Die Fans können sich auf das erste Heimspiel nach der Winterpause freuen.