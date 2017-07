Fiori hofft auf mehr Gehör in „wichtigen Fragen“

Christopher Fiori, Geschäftsführer der Offenbacher Kickers, wartet nun die für die kommende Woche angekündigte Veröffentlichung des Spielplans ab. „Wir haben drängendere Probleme als diese Testspiele“, sagt Fiori. Der OFC-Geschäftsführer sieht im Entgegenkommen an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Projekt-Initiator die Chance, künftig mehr Gehör für die „wirklich wichtigen Fragen“ zu erhalten.

Sie haben Probleme mit unserem OFC-Whatsapp-Dienst? Es kommen keine neuen Nachrichten an? Bitte einfach erneut anmelden (so funktioniert es).

Fiori fordert vor allem, dass Struktur und Aufstiegsmodus dringend ergebnisoffen diskutiert werden. Dass die Meister der fünf Regionalligen (West, Südwest, Nord, Nordost und Bayern) mit dem Zweiten der Südwest-Gruppe drei Aufsteiger in die 3. Liga ermitteln, stößt seit der Einführung in der Saison 2012/2013 auf Skepsis und mittlerweile offene Ablehnung. Laut „Sport Bild“ hat der Deutsche Fußball-Bund bei 70 Regionalligisten eine Umfrage in Auftrag gegeben, um die Zufriedenheit mit dem aktuellen Modus zu ermitteln. 55,6 Prozent sind eher unzufrieden. Die höchste Unzufriedenheitsrate ergab sich bei den West-Vertretern (90 Prozent) und erstaunlicherweise auch in der Regionalliga Bayern (55 Prozent). Als schwerwiegende Gründe haben sich die Aufstiegsregelung (63 Prozent) und die fehlenden Zuschauereinnahmen (23 Prozent) herauskristallisiert.