OFC gewinnt Derby gegen FSV Frankfurt

Offenbach - Die Offenbacher Kickers gewinnen am zehnten Spieltag der Regionalliga Südwest das Derby gegen den FSV Frankfurt. Der OFC ist damit wieder vorübergehend Spitzenreiter.

Kickers Offenbach gewinnt das Mainderby gegen den FSV Frankfurt vor 7129 Zuschauern mit 4:1. Nach einem Eigentor von Kirchhoff treffen für den OFC Hodja, Vetter und zwei Mal Akgöz. Mit 25 Punkten nach zehn Spielen steht die Reck-Elf vorübergehend wieder auf dem ersten Tabellenplatz.



Der OFC war sofort um Kontrolle bemüht, setzte auf Ballbesitzpassagen. Beide Teams hatten erste Torchancen. Für die Kickers verpassen Hodja und Vetter zur Führung. In der 28. Spielminute dann die kalte Dusche: Kirchhoff jagte die Kugel nach einer Flanke von links unbedrängt ins eigene Netz. Kurz darauf hätte der FSV nachlegen können. Bell Bell kam aus kurzer Distanz an den Ball, aber Endres klärte beherzt. Anschließend musste OFC-Trainer Oliver Reck das erste mal wechseln: Schulte ersetzte den angeschlagenen Theodosiadis. Kurz vor der Halbzeit fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Dieses Mal lenkte Djengoue einen Schuss von Hodja ins kurze Eck ab. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. Die Zuschauer sahen schnell eine Doppelchance des OFC: Erst traff Firat den Pfosten, dann nochmal Treske im Nachschuss. Die Kickers blieben nun dran, wurden aber erst in der 72. Minute belohnt: Vetter traf nach Vorarbeit des gerade eingewechselten Akgöz zur Führung. Auch der FSV hatte zuvor gute Torchancen. Minuten später war das Derby dann entschieden. Der Neuzugang von RW Frankfurt, Akgöz, setzte sich nach einem langen Ball durch und tunnelte anschließend den FSV-Torhüter Aulbach. In der 89. Minute köpfte Hecht-Zirpel eine Flanke an die Latte, den Abpraller verwertete Akgöz ins linke Eck. Das 4:1, das Ende der Partie.

Kickers Offenbach: Endres - Marx, Maier, Kirchhoff, Theodosiadis (Schulte) - Vetter, Göcer, Rapp (Akgöz), Firat (Hecht-Zirpel) - Treske, Hodja

FSV Frankfurt: Aulbach - Becker, Djengoue, Torre Howell, Huckle - Pollasch, Andacic, Azaouagh, Schick - Bell Bell, Kara (Seegert)

Tore: 0:1 Kirchhoff (ET, 28.), 1:1 Hodja (45.+1), 2:1 Vetter (72.), 3:1 Akgöz (78.), 4:1 Akgöz (89.)

