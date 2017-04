OFC: Mit Schützenfest aus der Abstiegszone

Offenbach - Wichtiger Erfolg für den OFC: Mit einem Sieg gegen den FC Homburg, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, hat sich die Mannschaft von Kickers Offenbach Luft im Abstiegskampf verschafft.

Mit 4:0 gewann der OFC gegen den FC Homburg. Die Tore für Kickers Offenbach erzielten Serkan Firat (59. Minute), Kristian Maslanka (62.), Jan Hendrick Marx (77.) und Alexis Theodosiadis (86.). Mit diesem Sieg ist der OFC in der Tabelle der Regionalliga Südwest aufgrund des besseren Torverhältnisses an der direkten Konkurrenz aus Homburg vorbei gezogen.

Der OFC dominierte von Beginn an die Partie, verpasste es jedoch in der ersten Hälfte, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nach der Pause machte es die Mannschaft von Kickers Offenbach jedoch besser, Serkan Firat und Kristian Maslanka sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, ehe Jan Hendrik Marx und Alexis Theodosiadis zum 4:0-Endstand trafen. (nb)

