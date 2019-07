Kickers gewinnen bei der Spvgg. Neu-Isenburg

Die Offenbacher Kickers siegen erneut. Das Team von Trainer Daniel Steuernagel setzte sich am Sonntag beim Verbandsligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg durch.

Nur einen Tag nach dem Sieg gegen den englischen Drittligisten AFC Wimbledon stand für die Offenbacher Kickers bereits das nächste Testspiel auf dem Programm - beim Verbandsligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg.

Fünf Minuten nach dem Anstoß fiel schon das erste Tor für den OFC, als Rodas den Ball von der rechten Seite ins linke Eck einschob. In der 23. Minute gab Reinhard den Ball nach links zu Shala weiter, der ohne große Mühen zum 2:0 verwandelte. Weitere Großchancen gab es im ersten Durchgang jedoch nicht.

In der Halbzeitpause wechselte der OFC komplett durch. Das nutzte Tim Kalzu von Neu-Isenburg, indem er blitzschnell an der Offenbacher Abwehr vorbeizog und in der 48. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Kurz danach eine ähnliche Situation, doch diesmal war Mario Seidel mit einer Glanztat zur Stelle. Kurz vor dem Ende traf Vetter zum 3:1 und besiegelte damit den Sieg der Kickers.

Der OFC tritt am kommenden Freitag zum Freundschaftsspiel bei VfB Offenbach an. Anstoß am Bierbrauerweg ist um 18.30 Uhr.

OFC 1. Halbzeit: Dominik Draband, Kevin Ikpide, Andis Shala, Manolo Rodas, Bastian Kurz, Luka Garic, Jakob Lemmer, Niklas Hecht-Zirpel, Gerrit Gohlke, Lucas Albrecht, Moritz Reinhard

OFC 2. Halbzeit: Mario Seidel, Kevin Ikpide, Luigi Campagna, Maik Vetter, Nejmeddin Daghfous, Jake Hirst, Bastian Kurz, Niklas Hecht-Zirpel, Marco Schikora, Kevin Pezzoni, Francesco Lovric

Tore: 0:1 Manolo Rodas (5.); 0:2 Andis Shala (23.); 1:2 Tim Kalzu (48.); 1:3 Maik Vetter (90.)

Zuschauer: etwa 350

dr

Quelle: op-online.de