Steven Kessler ist „ein herausragender Fußballtrainer“

Einen Ruf als erfolgreicher Trainer im Nachwuchsbereich hat sich Steven Kessler nicht erst mit dem Aufstieg der U19-Junioren der Offenbacher Kickers in die Fußball-Bundesliga in diesem Frühjahr erworben.

Offenbach – Seinen Auch die Verantwortlichen der SG Rosenhöhe, wo er - mit einer halbjährigen Unterbrechung wegen eines eineinhalbjährigen Traineramts beim Kreisoberligisten SG Nieder-Roden (Juli 2011 bis Dezember 2012) seit 2009 bis 2018 tätig war, bescheinigen dem als Fußballer bei Kickers Offenbach, Germania Ober-Roden, KSV Klein-Karben und Bayern Alzenau aktiven Verteidiger große Qualität.

„Er ist ein herausragender Fußballtrainer“, lobt Patrick Ihlefeld, Vositzender der Fußball-Abteilung des Offenbacher Stadtteilclubs. Kessler trainierte auf der Rosenhöhe die U17 und U19, interimsweise auch mal die erste Mannschaft. Mit der U19 stieg er in die Hessenliga auf.

OFC verpflichtete Kessler für sein Nachwuchsleistungszentrum

Im Sommer 2018 trennten sich die Wege, der OFC verpflichtete Kessler für sein Nachwuchsleistungszentrum. Und schon im ersten Jahr unter dem 44-Jährigen, der in Frankfurt in einem IT-Unternehmen arbeitet, gelang den Kickers der große Wurf: In der Aufstiegsrelegation setzte sich die U19 mit 2:1 und 3:0 gegen die SV Elversberg durch.

Mit sieben Punkten aus vier Spielen steht die Offenbacher U19 als Tabellensiebter überraschend gut da. „Steven fordert viel von seinen Spielern“, erklärt Ihlefeld den Trainertypen Kessler und ist überzeugt: „Ich traue ihm die Aufgabe beim OFC zu, und es wäre für die Kickers durchaus eine charmante Lösung.“ Für die U19 wäre Kesslers Aufstieg aber ein herber Verlust. Das dürfte auch den OFC-Verantwortlichen klar sein. (jm)

