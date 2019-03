OFC kommt gegen Stadtallendorf nicht über ein Unentschieden hinaus

Bei schönstem Kaiserwetter empfing Kickers Offenbach am 27. Spieltag in der Regionalliga Südwest TSV Eintracht Stadtallendorf. Doch mehr als ein Punkt war für die Gastgeber nicht drin.

Offenbach - Tabellenvierter trifft auf Tabellenletzten: Das war die Ausgangssituation im Spiel der Kickers gegen die Eintracht Stadtallendorf am 27. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Damit ging der OFC vor 4549 Zuschauern klar als Favorit in die Partie. Eine Rolle, die die Steuernagel-Elf eigentlich ausfüllen könnte. Und trotzdem: Der erste Torschuss kam von Stadtallendorf, Fließ traf zwar nur das Außennetz, in der 17. Minute allerdings ist der Nachschuss von Vidakovics nach seinem Kopfball im Tor. Das wiederum schien dann doch der Weckruf für die Kickers zu sein. Keine fünf Minuten später nämlich traf Reinhard per Kopf ins lange Eck - Ausgleich für den OFC. Gegen Ende der ersten Hälfte bekamen die Gastgeber das Spiel auch endlich besser in den Griff, trotzdem war die Aufgabe für die zweite Hälfte klar: Eine Steigerung in allen Bereichen musste her.

Mit einem Spielerwechsel kamen die Offenbacher aus der Kabine: Garic startete für Lovric in Halbzeit zwei und zeigte sich auch gleich in Aktion. Sein Einsatz im gegnerischen 16er allerdings wurde abgepfiffen. Der OFC machte dann zwar eindeutig das Spiel, klare Chancen blieben aber aus. Selbst als die Gäste aus Mittelhessen schon längst platt waren, konnten die Kickers daraus kein Kapital schlagen - mussten sich nach 90 Minuten (+ drei Minuten Nachspielzeit) mit einem Punkt zufrieden geben. (jo)

Kickers: Endres - Lovric (46. Garic), Albrecht, Kirchhoff - Marx, Hodja, Sawada, Firat, Vetter (77. Akgöz) - Reinhard, Hirst (58. Hecht-Zirpel)

Eintracht Stadtallendorf: Vincek - Gaudermann, Baltic, Vidakovics, Schütze - Döringer, Arifi (73. Heuser), Zildzovic, Vogt - Fliess (59. Wolf), Vier (59. Nolte)

Tore: Vidakovics (0:1, 17. Minute), Reinhard (1:1, 22. Minute)

Quelle: op-online.de