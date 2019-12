Marco Boras spielt bei Bradford City vor

Die Offenbacher Kickers haben Marco Boras bereits einen Anschlussvertrag für die Profi-Mannschaft gegeben. Auch bei anderen Vereinen aus dem Inland ist Marco Boras, der zuletzt vom deutschen und kroatischen Fußballverband umworben wurde, auf dem Radar.

Offenbach - Doch die Zukunft des 18-jährigen Abwehrhünen könnte in England liegen. Der 1,98 Meter große Innenverteidiger absolviert seit gestern ein Probetraining bei der ersten Mannschaft von Bradford City. Der englische Pokalsieger von 1911 spielt aktuell in der viertklassigen League Two.

Boras selbst ist diese Saison für die U19 des OFC in der Bundesliga aktiv. Am Samstag beim 2:0-Heimsieg gegen Ingolstadt war er nur eingewechselt worden, weil er nach krankheitsbedingter Pause nicht völlig fit war.

cd

Quelle: op-online.de