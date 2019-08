Sportgericht verkündet Strafe gegen Kevin Pezzoni

Nach dem Einspruch von Kickers Offenbach hat das Sportgericht die Strafe gegen Kevin Pezzoni verkündet.

Offenbach - Am Montagabend hat das Sportgericht der Regionalliga Südwest in einer mündlichen Verhandlung - an der von Seiten von Kickers Offenbach Geschäftsführer Andreas Herzog und Rechtsanwalt Dr. Andrej Dalinger teilnahmen - die ursprüngliche Sperre von zwei Spielen für Kevin Pezzoni bestätigt. Zuvor hatten die Offenbacher Kickers fristgerecht Einspruch gegen die Strafe für ihren Innenverteidiger eingelegt.

Kickers Offenbach: Schiedsrichter schildert Situation

In der Verhandlung schilderte Schiedsrichter Luca Schlosser nochmals seine Wahrnehmung der Situation von vergangenem Sonntag, in der Kevin Pezzoni, nach Ansicht Schlossers, durch sein Foulspiel eine klare Torchance des Gegners verhinderte. Das Sportgericht bestätigte im Nachgang zur Anhörung beider Parteien, aufgrund der Tatsachenentscheidung des Unparteiischen, die Sperre von zwei Spielen.

Das Strafmaß hätte laut Regelwerk lediglich dann auf ein Spiel verkürzt werden können, wenn die TSG Hoffenheim ll nach dem anschließenden Freistoß zum Torerfolg gekommen wäre beziehungsweise annulliert werden können, wenn der Schiedsrichter sich in seiner Wahrnehmung geirrt und dies zugegeben hätte.

OFC mit Sperre gegen Pezzoni nicht einverstanden

Die Offenbacher Kickers müssen die Sperre und das Urteil notgedrungen akzeptieren, teilen die Einschätzung und Wahrnehmung des Schiedsrichters aber nach wie vor nicht, da die OFC-Verantwortlichen weiterhin der Auffassung sind, dass durch die zuvor beschriebene Situation, keine klare Torchance verhindert wurde, teilte der Verein mit. Somit wird Kevin Pezzoni den Offenbacher Kickers auch am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Homburg fehlen. (chw)

