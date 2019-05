Von 7:0-Derbysieg bis 0:4-Heimdebakel: Sportliches Auf und Ab verlangt Fans viel ab

Teil zwei der OFC-Serie

+ © Hübner Da war die Welt bei Kickers Offenbach kurzzeitig in Ordnung: Die OFC-Spieler Benjamin Kirchhoff, Jan Hendrik Marx, Kevin Ikpide, Varol Akgöz, Luka Garic und Lucas Albrecht (von links) feiern den 3:1-Hinspielsieg bei Spitzenreiter SV Waldhof Mannheim. Im Rückspiel gab es dann aber ein 0:4-Heimdebakel gegen den späteren Meister. © Hübner

Die sechste Spielzeit in der Fußball-Regionalliga war eine wechselvolle in vielerlei Hinsicht für die Offenbacher Kickers. In einer vierteiligen Serie blicken wir zurück: Teil zwei der Serie: Stimmungswechsel.