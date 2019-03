Steuernagel: "Das könnte ein Spektakel werden"

Auftakt zum Torfestival: Kickers Offenbachs Jake Hirst (Zweiter von links) erzielt beim 5:2-Hinspielsieg gegen die TSG Hoffenheim II per Kopf nach zwei Minuten die 1:0-Führung. Torwart Stefan Drljaca (rechts) ist geschlagen. Foto: hübner

Offenbach – Das Hinspiel war nicht nur ein Torfestival, sondern auch ein Wendepunkt für Kickers Offenbach. Nun steht das Rückspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim II an. Von Christian Düncher

Trainer Daniel Steuernagel hat personelle Sorgen, ist aber optimistisch, dass die Zuschauer mehr auf ihre Kosten kommen werden als zuletzt gegen Ulm.

Der finale Teil der Vorbereitung auf das zweite Spiel der Restsaison der Fußball-Regionalliga Südwest begann für die Offenbacher Kickers mit einer kurzfristigen Planänderung. Weil die Feuerwehr auf dem Gelände hinter dem Stadion eine gefährliche Gasflasche abschirmte, die Unbekannte benutzt hatten, um einen Geldautomaten in Waldhof zu sprengen, fand das OFC-Training gestern auf der anderen Straßenseite statt – im Sportzentrum Wiener Ring. Dort fehlte ein Akteur, der beim jüngsten 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SSV Ulm einer der auffälligsten war: Ko Sawada.

Der Japaner hatte das wichtige 1:0 selbst erzielt, das 2:0 vorbereitet und zudem einmal knapp drüber gezielt. Wegen Problemen im Adduktorenbereich ist sein Einsatz in der Partie heute (19.30 Uhr) bei der TSG Hoffeheim II jedoch ungewiss. Auch hinter Luka Garic (hat seine Rückenprobleme gerade erst auskuriert) sowie Julian Scheffler (Trainingsrückstand nach Erkältung) steht ein Fragezeichen. Dafür drängt der beste OFC-Torschütze, Serkan Firat (elf Treffer), nach Hörsturz und abgesessener Gelbsperre in die Startelf.

Dass Trainer Daniel Steuernagel vor der Partie des OFC (4./39 Punkte) beim Sechsten (32) kaum auf die personelle Situation eingeht, ist auch Ausdruck des großen Vertrauens in den Kader und die taktische Flexibilität. Gegen Ulm hatten die Kickers ohne Scheffler, Garic sowie Firat (Steuernagel: „Sie hätten uns gutgetan“) einen Gegner, der sie beim 1:2 (0:2) im Hinspiel lange klar dominiert hatte, mit gutem Defensivverhalten kaum gefährlich vors Tor kommen lassen und sich extrem effizient gezeigt. Das sei lange „kein Augenschmaus“ gewesen, so der Trainer. Aber am Ende habe man Ulm „mit deren Waffen geschlagen“.

Freunde des gepflegten Offensivfußballs waren bis zur Pause nicht auf ihre Kosten gekommen. Heute warte jedoch „ein anderes Spiel“, verspricht Steuernagel. „Hoffenheim ist sehr spielstark. Wir werden versuchen, fußballerisch mehr zu bieten als zuletzt. Das könnte ein Spektakel werden.“ Wie das Hinspiel. 5:2 (2:2) gewann der OFC, dem damit am fünften Spieltag der erste Sieg gelungen war. „Ein richtig gutes Heimspiel“, erinnert sich der Trainer, der erleichtert mit Fans am Zaun gefeiert hatte.

Trotz des klaren Hinspielsieges ist der Respekt vor dem Gegner groß, zumal sich die Trainer gut kennen. Steuernagel und Marco Wildersinn absolvierten zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang. „Wir wollen beide flexibel spielen lassen“, sagt der OFC-Coach. Das Ziel ist derweil klar: „Wir wollen einen weiteren Schritt machen.“ Ein Remis würde genügen, um Steinbach zumindest vorerst von Platz drei zu verdrängen. Doch der OFC will mehr. Es gilt, die Serie von zuletzt vier Siegen in Folge auszubauen.

Außerdem spielen heute:

Astoria Walldorf - SV Elversberg 19.00

FSV Mainz 05 II - FC Homburg 19.00

