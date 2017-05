OFC macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Offenbach - Die Mannschaft von Kickers Offenbach hat einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Auf dem heimischen Bieberer Berg gewann der OFC gegen TuS Koblenz.

Vor mehr als 6500 Zuschauern besiegte die Mannschaft von Kickers Offenbach die Gäste aus Koblenz mit 2:0. Die Treffer für den OFC erzielten Dren Hodja (59.) und Christos Stoilas (86.)

OFC - TuS Koblenz: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach einer zähen ersten Hälfte, in der sich beide Mannschaften kaum Torchancen erspielten, nutzten die Offenbacher ihre Überlegenheit in den zweiten 45 Minuten und spielten sich einen verdienten 2:0-Sieg heraus. Damit belegt der OFC weiterhin den 12. Platz in der Tabelle der Regionalliga Südwest und hat drei Punkte Vorsprung auf den 13. Platz (der erste mögliche Abstiegsrang). (nb)

Bilder: OFC bezwingt TuS Koblenz Zur Fotostrecke

OFC: Vanli - Marx, Kirchhoff, Gaul, Theodosiadis - Scheu (63. Stoilas), Göcer, Hodja (70. Neofytos), Firat - Darwiche, Vetter

Koblenz: Patzeler - Antonaci, A. Marx (46. Stahl), Buchner, Stark - von der Bracke - Lahn (64. Popovits), Grupp, Glockner, Schmidt - Bozic (70. Charrier)

Tore: 1:0 Hodja (59.), 2:0 Stoilas (86.)

Gelbe Karten: Glockner (26.), Scheu (41.), Charrier (77.), Grupp (89.)

Zuschauer: 6519

Quelle: op-online.de