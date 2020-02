Barlettas Veränderungen zahlen sich beim 3:0 gegen Bahlingen aus

Als der erste Sieg im dritten Pflichtspiel endlich perfekt war, atmete Angelo Barletta kurz durch. Dann huschte ein Lächeln über sein lange ernstes und angespanntes Gesicht.

Kickers Offenbach (OFC) gewinnt mit 3:0 gegen Bahlingen

gewinnt mit 3:0 gegen Angelo Barlettas Veränderungen zahlen sich aus



Veränderungen zahlen sich aus Neue Taktik, neues Personal, neuer Geist



Offenbach – Die Erleichterung nach dem 3:0 (0:0)-Sieg des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gegen den Bahlinger SC brach auch bei ihm erst allmählich durch. „Wir wussten um die Schwere der Aufgabe, daher bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte der 43-Jährige nach seinem ersten Sieg als Trainer der Kickers. Mit neuer Taktik, neuem Personal und neuem Geist kam der OFC zum hochverdienten Erfolg und kletterte auf Rang neun.

Kickers Offenbach (OFC): Viel stand gegen den Bahlinger SC auf dem Spiel

Barletta hatte natürlich gespürt, was auf dem Spiel stand. Und der dritte Trainer der Saison nach Daniel Steuernagel und Steven Kessler zeigte erstmals, dass er in der Lage ist, aus Krisensituationen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nach dem desaströsen 0:3 in Aalen hatte er erst die Tonalität im Training verändert. Am Samstag hatte er dann seine Startelf auf vier Positionen verändert, in Nejmeddin Daghfous sogar auf den besten Torschützen in der Anfangsformation verzichtet, „weil ich elf Verteidiger auf dem Platz haben wollte“. Und Barletta hatte auch mit einer neuen taktischen Ausrichtung richtig gelegen.

In einem 3-5-2-System mit Richard Weil als Abwehrchef sowie einer auf Umschaltspiel ausgelegten Marschrichtung hatte der OFC auch die Gäste überrascht. „Wir haben die Kickers personell und taktisch anders erwartet“, räumte Axel Siefert, mit Dennis Bührer für die Trainingsleitung beim Aufsteiger verantwortlich, ein. Barlettas Plan war, das Zentrum zu verdichten und so viel mehr Stabilität ins Spiel zu bekommen.

Kickers Offenbach (OFC) gegen Bahlingen: Mutig, extrem engagiert und lauffreudig

Und die Kickers begannen mutig, extrem engagiert und lauffreudig und hatten durch Luka Garic, der wie Moritz Reinhard (für den im Training mit dem Fuß umgeknickten Pelle Hoppe), Jakob Lemmer und Luigi Campagna in die Startelf gerückt war, die erste Chance (6.). Die Gäste versteckten sich aber nicht, hatten gute Szenen und viel Ballbesitz. Vor allem Garic hatte anfangs Mühe auf seiner linken Seite gegen die agilen Fischer und Wehrle. Die zwei einzigen Bahlinger Chancen durch Tim Siegin (17., 32.) wurden über die linke OFC-Abwehrseite initiiert.

Doch das zielstrebigere Team, das die vom Trainer geforderten Grundtugenden Kampf, Lauf- und Einsatzbereitschaft konsequent einbrachte, waren die Offenbacher. „Wir waren konzentriert von der ersten bis zur letzten Minute“, lobte Barletta und gab zu: „Du kannst als Trainer viel von Grundtugenden erzählen, aber letztlich muss es die Mannschaft umsetzen.“ Und das gelang ihr nach der Schweigeminute im Gedenken an die Hanauer Opfer rassistischen Terrors auf beachtliche Weise.

Kickers Offenbach (OFC) gegen Bahlinger SC: Der Spielablauf

Scheiterte der deutlich verbesserte Winterzugang Tim Dierßen in der 38. Minute noch mit einer Doppelchance, so belohnte sich der OFC kurz nach der Pause. Nach einer Ecke des immer stärker aufspielenden Rückkehrers Serkan Firat köpfte Moritz Reinhard das 1:0 (50.) - und befreite die Offenbacher damit von allen Ketten.

Erneut Reinhard, der nach Jakob Lemmers missglücktem Schussversuch auf eher kuriose Weise die Kugel ins leere Tor traf (67.), und Lemmer selbst (70.) machten vorzeitig den Deckel drauf. Lucas Albrecht hatte nach einem schnell ausgeführtem Freistoß das vierte Tor auf dem Fuß, schoss aber drüber (74.).

Am Ende sangen versöhnte Offenbacher Fans unter den 4141 Zuschauern „Oh Schorsch, ist des schee“ und spendeten erleichterten Offenbacher Spielern Applaus. 13:2 Ecken waren ein weiterer Beleg für die Kräfteverhältnisse. „Wir dürfen uns einen Tag freuen“, betonte Barletta: „Aber dann haken wir das Spiel ab, denn wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen, und haben noch viel Arbeit vor uns.“

Kickers Offenbach (OFC): Wie viel der Sieg wert ist, zeigen die kommenden Wochen

Wie viel der Erfolg gegen den Aufsteiger wert ist, werden die kommenden Wochen zeigen. Barletta aber darf für sich in Anspruch nehmen, dass er nach zuvor zwei Pleiten im Hessenpokal und in der Liga erstmals die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt hat. „Es ist wichtig, den Zugang zur Mannschaft zu finden“, betonte er.

VON JÖRG MOLL

Der Live-Ticker zum Nachlesen: OFC gewinnt 3:0 gegen den Bahlinger SC. Alle Impressionen zum Spiel: Der OFC schlägt im ersten Heimspiel von Trainer Angelo Barletta den Bahlinger SC mit 3:0.

