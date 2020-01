Kickers Offenbach: Verein und Trainer wollen Jugendspieler Garic halten

Die Kickers Offenbach wollen ihren Jugendspieler Luka Garic über die Saison hinaus halten. Um das Talent buhlen auch Bundesliga-Mannschaften.

Luka Garic ist ein besonderes Fußball -Talent

ist ein besonderes -Talent Kickers Offenbach ( OFC ) will ihn über die Saison hinaus halten

( ) will ihn über die Saison hinaus halten Doch auch Mannschaften aus der Bundesliga zeigen Interesse

Offenbach – Einen zweiten „Fall Gohlke“ wollen die Verantwortlichen der Kickers Offenbach (OFC) nicht erleben. Mit der Bekanntgabe seines Wechsels zum Drittligisten SV Waldhof Mannheim hatte der derzeit wegen Knieproblemen pausierende Innenverteidiger OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik und Trainer Angelo Barletta ebenso überrascht wie irritiert. Seit Beginn der Wintervorbereitung laufen nun die Gespräche mit zwei weiteren Talenten aus dem eigenen Nachwuchs. Bei Jakob Lemmer und auch beim heiß begehrten Luka Garic stehen die Chancen auf einen Verbleib über die Saison hinaus nicht schlecht.

Es war ein Bild mit Symbolcharakter. Vor einer Woche nahm Angelo Barletta nach dem Trainingsauftakt Luka Garic in den Arm, sprach auf dem Kunstrasen am Wiener Ring lange mit dem 19-jährigen Mühlheimer. Es war der Startschuss intensiver Bemühungen um ein Talent, das längst unter lukrativen Angeboten auswählen kann. Unter anderem der VfB Stuttgart gehört zu den Interessenten, will Garic in seiner zweiten Mannschaft aufbauen.

Kickers Offenbach (OFC): Trainer Barletta verdeutlicht Wertschätzung für Luka Garic

Dem OFC-Trainer war es auch vor diesem Hintergrund ein besonderes Anliegen, dem in dieser Saison durch Verletzungsprobleme zurückgeworfenen Mittelfeldspieler seine Wertschätzung zu verdeutlichen. „Mir ist ganz wichtig, dass er weiter ein Teil von uns ist“, betont Barletta. Garic verkörpert vieles von dem, was es in seinem Kader nicht mehr im Übermaß gibt: ein Junge aus der eigenen Jugend, der eine starke Bindung zur Region hat. Ein Typ, mit dem sich Fans identifizieren können.

„Er hat einen sauberen, demütigen Charakter“, lobt Barletta den Mensch Garic. Am Fußballer Garic schätzt er die trotz seiner Jugend erstaunliche Ruhe am Ball. „Er kann das Tempo und den Rhythmus eines Spiels bestimmen“, sagt Barletta und weiß auch um das Optimierungspotenzial: „Er müsste vielleicht seinen rechten Fuß noch mehr trainieren, damit er eine zusätzliche Option hat.“

Derzeit ist Garic froh, überhaupt wieder mitmischen zu können. In den ersten sechs Saisonspielen war er fünfmal als Joker eingesetzt worden. Ende August zwang ihn eine hartnäckige Patellasehnenreizung zu einer langen Pause. Erst am 9. November beim 1:1 beim FC Gießen stand er wieder im Kader. Beim 1:0-Sieg im Hessenpokal in Alzenau gab er sein Comeback auf dem Platz.

Kickers Offenbach (OFC): Luka Garic ist fit und will wieder angreifen

Im neuen Jahr will Garic, der in der vergangenen Saison noch als A-Jugendlicher auf 27 Einsätze in der Regionalliga gekommen war, wieder richtig angreifen. „Ich bin topfit“, verspricht er und lächelt dabei zufrieden.

Zufrieden lächeln wollen schon bald auch die OFC-Verantwortlichen. „Wir sind sehr weit“, erklärt Barletta mit Blick auf die Vertragsgespräche mit Garic und Jakob Lemmer. Der Coach hofft, noch vor dem Trainingslager in Side (28. Januar bis 5. Februar) Vollzug vermelden zu können. Sollten sich die beiden Youngster allerdings doch noch gegen eine Zukunft beim OFC entscheiden, würde ihnen ein ähnliches Schicksal wie Gerrit Gohlke drohen.

Dem 20-jährigen Innenverteidiger hatten die Kickers nach Bekanntgabe seines Wechsels im Sommer eröffnet, dass er künftig keine Rolle mehr spielt. „Es würde wenig Sinn machen, wenn sie uns verlassen wollen“, betont Barletta. Die Tendenz aber geht dahin, dass die Kickers mit ihren zwei vielversprechendsten Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft planen dürfen.

Erst kürzlich hat der Mittelfeldspieler Kevin Ikpide die Kickers Offenbach verlassen. Er versucht sein Glück in der Oberliga in Baden-Württemberg

Von Jörg Moll

Quelle: op-online.de