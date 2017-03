Kickers verlängern Vertrag mit Semih Sentürk

Offenbach - Kickers Offenbach stellt weiter die Weichen, was den Kader für die kommende Spielzeit angeht: Semih Sentürk verlängert seinen Vertrag beim OFC.

Sentürk verlängerte heute seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre. Dieser läuft laut Verein bis Ende der Saison 2018/2019. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meines Heimatvereines Kickers Offenbach und werde mich auch zukünftig voll einbringen. Das Trainerteam und die Mannschaft helfen mir sehr in meiner persönlichen Entwicklung und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können“, sagte Sentürk nach der Vertragsverlängerung. Der 19-Jährige entstammt der Kickers-Jugend. Sentürk spielte mit den A-Junioren um die Meisterschaft in der Hessenliga. Er ist bereits in der laufenden Saison im Kader, absolviert aber parallel seine Schulausbildung. Nun steht seine Abiturprüfung an. Ab der kommenden Saison kann er sich somit voll auf die Aufgabe beim OFC konzentrieren.

„Wir sind stolz, dass mit Semih erneut ein Spieler aus unserem Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Wir sind alle überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren viel Freude mit ihm haben werden und unterstützen ihn gemeinsam bei seiner weiteren Entwicklung“, sagte Sead Mehic, Technischer Direktor der Kickers. Trainer Oliver Reck schätzt an dem Mittelfeldspieler insbesondere seine Laufstärke, seine Athletik und seine positionelle Flexibilität. (dr)

Quelle: op-online.de