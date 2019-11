FC Bayern Alzenau gegen OFC: Hessenpokal im Live-Ticker

Achtelfinale

Im Achtelfinale des Hessenpokals tritt Kickers Offenbach beim FC Bayern Alzenau an.

Im Achtelfinale des Hessenpokals tritt Kickers Offenbach am Samstag, 16.11.2019, beim FC Bayern Alzenau an. Spielbeginn in der Main-Echo-Arena in Alzenau ist um 13.30 Uhr. Der Live-Ticker zum Spiel.