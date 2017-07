Wieder kein Heimspiel für die Kickers

Offenbach - Heimspiele zum Saisonauftakt bleiben für die Offenbacher Kickers ein frommer Wunsch. Letztmals startete der OFC am 23. Juli 2010 in der 3. Liga vor eigenem Publikum in eine Spielzeit (2:0 gegen den 1. FC Saarbrücken).

Der von der Fußball-Regionalliga Südwest veröffentlichte Terminplan bescherte den Kickers mit der Partie bei 1899 Hoffenheim II am letzten Juli-Wochenende erneut eine Auswärtsfahrt. Zum ersten Heimspiel kommt, wohl am Freitag, 4. August, der TSV Steinbach. „Unser Wunsch nach einem Heimspiel ist nicht in Erfüllung gegangen“, räumte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori ein. Allerdings hatte die Belegung des Sparda-Bank-Hessen-Stadions bei der Spielplangestaltung eine Rolle gespielt, ließ Fiori durchblicken. Auch für das Eröffnungsspiel, das der SSV Ulm 1846 am Freitag, 28. Juli (19.30 Uhr), gegen Titelkandidat 1. FC Saarbrücken bestreiten wird, kam der OFC nicht in Frage.

Viel mehr aber beschäftigt Fiori der dichte Terminplan. „Der Kalender ist vollgepackt", sagt er mit Blick auf die ersten beiden Monate. Vom letzten Juli-Wochenende bis zum Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) tritt der OFC inklusive des Retterspiels gegen Bayern München (30. August) und der 3. Runde im Hessenpokal (20. September) zu 14 Spielen an. Alle vier Tage eine Partie ist die Frequenz eines Champions-League-Teilnehmers. Und die Taktung bleibt hoch: Zehn weitere Spiele plus das mögliche Testspiel gegen die chinesische U20-Auswahl (3.-5. November) stehen bis zum zweiten Dezember-Wochenende an. Dazu kommt womöglich ein weiteres Hessenpokalspiel. Im Maximalfall absolviert der OFC also von Ende Juli bis 10. Dezember 26 Spiele. Dass die angedachte Partie gegen die Chinesen - die Regionalliga klärt gerade letzte Details mit dem DFB und dem chinesischen Verband - erst spät zur Austragung kommen würde, begrüßt Fiori: „Da haben wir genügend Zeit für die Vermarktung." Fiori wird mit einer klaren Prämisse zur Managertagung am kommenden Dienstag fahren, wo die exakten Spieltermine besprochen werden. „Wir wollen so wenig Sonntag-Spiele wie möglich."

Heute Abend (18 Uhr) steht der OFC vor dem ersten ernsthaften Test der Sommervorbereitung. Im Sportzentrum Martinsee in Heusenstamm geht es gegen den FC Homburg, der mit prominent besetztem Kader und dem neuen Trainer Jürgen Luginger den Wiederaufstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz//Saar anstrebt. Zugänge wie David Salfeld, Sven Sökler, Alexander Hahn (alle 1. FC Saarbrücken), Christian Telch, Patrick Lienhard (beide Eintracht Trier) und Angreifer Patrick Dulleck (TSV Steinbach) haben gehobenes Regionalliga-Niveau.

In Marco Ferukoski wird beim OFC ein Spieler mitmischen, der noch ein Jahr in der Hessenliga-U19 spielen darf. Der Rechtsaußen absolviert die Vorbereitung bei den Profis und bereitet mit forschen Auftritten auch dem OFC-Geschäftsführer Freude. „Das ist einer, den wir perspektivisch hochholen wollen“, sagt Fiori über den 18-Jährigen, der zwei Länderspiele für die mazedonische U19 bestritt. (jm)

