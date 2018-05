Serkan Firat verlängert bis 2019

Offenbach - Was unsere Zeitung exklusiv vermeldet hatte, wurde nun durch die Unterschrift finalisiert: Serkan Firat (24) hat das Angebot der Offenbacher Kickers zur Vertragsverlängerung angenommen.

Der Offensivspieler, der in der aktuellen Runde 33-mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kam und dabei sieben Tore erzielte, setzte seine Signatur unter ein bis 2019 gültiges Arbeitspapier. Der Deutsch-Türke sei „ein absoluter Leistungsträger“, lobte Sportdirektor Sead Mehic. „Er kann in jedem Spiel den Unterschied ausmachen“, ergänzte Geschäftsführer Chirstopher Fiori. Firat selbst versprach: „Ich werde alles dafür tun, dass wir in der nächsten Saison erfolgreich sein werden.“ (cd)

