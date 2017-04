Ulm - Mit 1:2 verliert die Mannschaft von Kickers Offenbach beim SSV Ulm, zeigt aber 90 Minuten in Unterzahl große Moral. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt:

Oliver Reck (Trainer Kickers Offenbach): Unser Spielplan war schon nach 30 Sekunden mit der Roten Karte weg. Ich werde zur Entscheidung des Schiedsrichters nichts sagen, das tue ich grundsätzlich nicht. Wir sind dann durch zwei schöne Weitschusstore in Rückstand geraten. Wir haben trotz Unterzahl immer versucht, den Gegner in die Bredouille zu bringen, und wir haben wieder eindeutig Moral gezeigt. Aber das ist im Fußball nicht alles. Ich würde jetzt auch wie die Ulmer gerne schon den Klassenerhalt feiern, aber leider müssen wir dafür noch einiges tun.

Stephan Baierl (Trainer SSV Ulm): Natürlich hat uns die schnelle Rote Karte in die Karten gespielt. Aber mit unserem Spiel nach dem 0:2 kann ich nicht zufrieden sein. Heute war das Matchglück auf unserer Seite. Ich wünsche den Offenbachern den Klassenerhalt, denn Spiele gegen die Kickers sind immer ein Erlebnis.

Maik Vetter (Kapitän Kickers Offenbach): Ich bin traurig und sauer. Auch heute haben wir wieder Rückschläge wegstecken müssen. Platzverweis, dann zwei Sonntagsschüsse. Das geht schon die ganze Saison so. Aber wir kommen jedes Mal zurück. Da kann ich nur den Hut vor der Mannschaft ziehen Wir werden auch jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir stehen über dem Strich und haben weiter alles selbst in der Hand. Die Chancen stehen gut. Jetzt freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Koblenz, Freitagabend, Flutlicht, das wird ein geiles Spiel. (joko)

