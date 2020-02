OFC: Trainer Barletta als Kommunikator für Personalentscheidungen gefragt

„Wir sind dabei, eine Mannschaft zu werden“: Serkan Firat (rechts) klatscht sich mit dem ebenfalls im Winter hinzugestoßenen Tim Dierßen ab. Nejmeddin Daghfous (links) nahm die Versetzung auf die Bank professionell an.

Für Angelo Barletta war die Heimspielpremiere gegen den Bahlinger SC der erste Arbeitsnachweis unter besonderer Begutachtung.

Offenbach – Vor seiner Heimspielpremiere als Trainer der Offenbacher Kickers hatte er einige Veränderungen angestoßen - und nach dem 3:0 in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den Bahlinger SC auch Einblicke in seine Arbeitsweise gegeben, vor allem in der Kommunikation mit den Spielern. Exemplarisch dafür der Umgang mit Serkan Firat und Nejmeddin Daghfous.

Serkan Firat hakte seine Rückkehr an den Bieberer Berg schnell ab. „Es war ein wichtiger Sieg, aber jetzt müssen wir nachlegen“, forderte der 25-Jährige. Barletta hatte im Vorfeld auch mit ihm intensiv erörtert, was er von ihm erwartet. „Er sollte einfacher spielen und sich auf Standards konzentrieren“, erklärte der Kickers-Trainer, der aus gemeinsamen Zeiten bei Viktoria Griesheim und in der Hinrunde bei Bayern Alzenau weiß, wie der sensible Linksfuß tickt: „Wenn er sich zu sehr unter Druck setzt, blockiert er sich selbst.“

Kickers Offenbach: Serkan Firat war belebend für den OFC

Doch Firat, anfangs als zweite Spitze aufgeboten und später überall auf dem Feld zu finden, beherzigte den Trainerrat - und war so an vielen guten Offensivaktionen beteiligt. Sein Eckball zum 1:0 von Moritz Reinhard (50.) war die Initialzündung für einen letztlich klaren Erfolg. „Es fällt mir schwer, jemanden herauszuheben, weil es die gesamte Mannschaft gut gemacht hat, aber klar: Er war sehr belebend“, meinte Barletta.

Die Position des Freigeists im Team hatte Firat am Samstag von Nejmeddin Daghfous übernommen. Der Routinier, mit sechs Treffern immerhin bester Schütze der Kickers - gemeinsam mit Firat, der aber seine Treffer alle im Alzenauer Trikot erzielte -, hatte gegen Bahlingen erstmals seit vier Spielen zunächst nur auf der Bank gesessen. Ein deutliches Signal an den 33-Jährigen, der zuvor in Aalen wie alle übrigen Offenbacher arg enttäuscht hatte? „Nein“, stellte Barletta klar: „Ich hätte nach dem Aalen-Spiel jeden rausnehmen können. Ich schätze Nej als großen Charakter.“

Kickers Offenbach: Trainer Angelo Barletta lobt Nejmeddin Daghfous

Barletta hatte Daghfous im Einzelgespräch seine Beweggründe erläutert („Ich will elf Verteidiger auf dem Platz haben“) - und zeigte sich angetan von der Professionalität des langjährigen Zweitliga-Profis. „Er hat es nicht mit einem Juhu aufgenommen, aber seine Reaktion war sehr sauber“, lobte der Kickers-Trainer und gab Daghfous dies auch mit der Einwechslung für Doppelpacker Moritz Reinhard (87.) zu verstehen. Barletta weiß, was er an Daghfous hat („Er ist ein Ausnahmespieler für die Liga“). Ohnehin wird er nicht müde, alle Spieler zu erreichen, nicht zuletzt, weil er durch die Ausfälle von Maurice Pluntke, Francecso Lovric, Ronny Marcos und Pelle Hoppe auf jeden angewiesen ist.

Zudem weiß er um die enorme Erwartungshaltung an die Toptransfers des Sommers wie Richard Weil, der als Chef der Dreierkette stark verbessert agierte, oder eben Daghfous. „Bei Nej wird immer sehr genau hingesehen. Luka Garic beispielsweise hatte in der ersten Hälfte schon den einen oder anderen Fehlpass drin. Hätte den Nej gespielt, hätten die Leute anders reagiert“, erklärte Barletta. Die Reaktionen seiner Spieler wertete der Kickers-Coach als positives Zeichen. „Wir sind auf dem Weg, eine Mannschaft zu werden“, schloss Barletta, ohne nach dem ersten Erfolgserlebnis in Euphorie zu verfallen. Aber die Botschaft ist klar. „Wenn etwas gut läuft, ändere ich ungern etwas daran.“

VON JÖRG MOLL

Quelle: op-online.de