OFC: Wieder neuer Trainer für die U19

Offenbach - Seine sportliche Bilanz ist absolut beeindruckend. Von den 13 Spielen unter der Leitung von Zaki Tammaoui hat die U19-Fußballjugend der Offenbacher Kickers seit Januar zwölf gewonnen und nur eines verloren – ein Testspiel gegen die eigenen Profis.

Dennoch hat der OFC für die kommende Saison Pedro Rufino (aktuell TSV Lämmerspiel) als neuen U19-Coach verpflichtet. Rufino war bei den Kickers früher schon einmal für die U17 zuständig. „Wir haben für die U19 einfach einen Trainer mit einem anderen Profil gesucht“, so OFC-Sportdirektor Sead Mehic. „Am Übergang zu den Profis benötigen wir Trainer, die auch Pädagogen sind. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall und hat nichts mit Zaki als Person zu tun. Pedro ist zudem Physiotherapeut, das passt insofern.“

Tammaoui, der davon ausgegangen war, dass sein Vertrag bei der U19 verlängert wird, ist so verärgert, dass er Ende der Woche von seinem Amt zurücktreten will. „Falls das so ist, müssen wir damit umgehen. Uns geht es um die Jugendarbeit beim OFC. Wir fällen unsere Entscheidungen nicht einfach so“, sagte Mehic. „Gerne würden wir Zaki halten, aber nicht als U19-Cheftrainer.“

Aktuell weilt Tammaoui mit seinem Team bei einem Turnier in Spanien, wo der OFC die ersten beiden Spiele 3:1 und 5:0 gewonnen hat. Da Co-Trainer Timm Belz, der zugleich administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der Kickers war, seinen Vertrag zum 1. April aus beruflichen Gründen aufgelöst hatte, wollte Tammaoui die Mannschaft nicht nur mit der Betreuerin reisen lassen.

Testen Sie Ihr Wissen: Das OFC-Quiz für Experten Zur Fotostrecke

Neuer administrativer NLZ-Leiter ist seit 1. April Sven Schönherr. Der Athletiktrainer und Sportwissenschaftler wird von Jugend-Abteilungsleiter Jörg Wagner eingearbeitet. Der gewaltige Wandel im NLZ setzt sich damit fort. Zuletzt hatten Tammaouis Vorgänger Stefan Hassler und Sebastian Bruns, Coach der U17, den OFC verlassen. Nach der Saison folgen Stefan Willhardt (U15, FSV Mainz 05) und Kerim Mokline (U11, Eintracht Frankfurt). „Dass junge Trainer den OFC als Sprungbrett benutzen, ist legitim. Aber wir müssen Kontinuität reinbekommen“, sagte Mehic. „Es kam zu oft vor, dass Trainer mitten in der Saison gegangen sind. Davon müssen wir wegkommen.“ (cd)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa