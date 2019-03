Kickers zwischen Euphorie und Salami-Taktik

Hoffenheim - Der höchste Auswärtssieg in einem Punktspiel seit mehr als 33 Jahren lässt Kickers Offenbachs Fans träumen. Die jüngste OFC-Bilanz ist in der Tat die eines Titelaspiranten. Für die gute Entwicklung gibt es mehrere Gründe. Spieler und Trainer halten sich aber weiterhin zurück. Von Christian Düncher

Am Wochenende hatten die Spieler der Offenbacher Kickers frei, um Fasching genießen zu können. Die erste närrische Party hatten sie bereits am Freitagabend erlebt – im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion. Völlig euphorisiert vom Auftritt ihrer Mannschaft hatten die rund 500 Kickers-Fans unter den 723 Zuschauern das Lied „Deutscher Meister wird nur der OFC“ intoniert.

Vom Gewinn des nationalen Titels sind Trainer Daniel Steuernagel und seine Mannschaft freilich weit entfernt, beim 5:0-Erfolg bei der Erstliga-Reserve der Hoffenheimer präsentierten sich die Kickers aber wie ein Aufstiegskandidat und bauten ihre Rückrundenbilanz in der Regionalliga Südwest damit auf fünf Siege in Folge (14:2 Tore) aus. Es war zudem der klarste Auswärtserfolg in einem Punktspiel seit mehr als 33 Jahren. Höher hatte der OFC zuletzt 1985 gewonnen: In der Oberliga gab es damals ein 9:2 beim FC Hanau 93, der letztlich abstieg. Die Kickers wurden Meister, scheiterten aber in der Aufstiegsrunde.

Und diese Saison? Der OFC hat Steinbach von Platz drei verdrängt, liegt aber weiterhin neun Punkte hinter dem souverän auftretenden Tabellenführer Mannheim. Doch die jüngsten Ergebnisse belegen, dass man die Kickers keineswegs abschreiben sollte. Die beste Rückrunden-Startbilanz (mit dem Zweiten 1.FC Saarbrücken) ist die logische Folge einer klar erkennbaren Entwicklung der Mannschaft.

Die Umstellung aufs 3-5-2 zahlt sich immer mehr aus. Gegen Ulm und Hoffenheim ließ der OFC kaum etwas zu. Den Kraichgauern, bis dahin die zweitbeste Offensive der Liga und bis auf Andreas Ludwig (gesperrt) mit der Elf angetreten, die zuvor 4:0 in Pirmasens gewonnen hatte, gestattete die Kickers-Defensive nur einen Schuss aufs Tor.

OFC zu Gast in Hoffenheim: Bilder zum Spiel Zur Fotostrecke

„Alle arbeiten super gegen den Ball“, lobte Verteidiger Lucas Albrecht. Und dank der Dreierkette, die je nach Situation durch die äußeren Mittelfeldspieler erweitert wurde, habe man „immer dicht einen neben sich, der aushelfen kann“, erklärte Albrecht und fügte mit Blick auf die Offensive an: „Wir haben genug gute Kicker, sodass wir immer zu Chancen kommen.“

Waren von den 39 Toren, die der OFC bis zur Winterpause erzielt hatte, noch alleine 25 auf das Konto von Serkan Firat (11), Jake Hirst (8) und Benjamin Kirchhoff (6) gegangen, trafen die Kickers dieses Jahr in zwei Partien achtmal, ohne dass das Trio erfolgreich war. Unter anderem trugen sich in Albrecht und Francesco Lovric zwei Verteidiger erstmals in die Schützenliste ein. „Wir hatten unter der Woche Torabschlüsse geübt“, berichtete Co-Trainer Max Lesser.

OFC-Zeugnis gegen TSG Hoffenheim II Zur Fotostrecke

Auffallend ist auch, dass einige Akteure, die in der ersten Saisonhälfte keine Leistungsträger waren, nun immer besser in Schwung kommen. Kevin Ikpide kam an alter Wirkungsstätte erstmals seit dem Saisonauftaktspiel von Beginn an zum Einsatz und war ein wichtiger Stabilisator im Mittelfeld. Angreifer Varol Akgöz verbuchte zum zweiten Mal in Folge ein Scorer-Doppel (Tor und Vorlage). Und Dren Hodja, der in der Hinrunde lange am vergebenen Elfmeter aus der Partie in Walldorf zu knabbern hatte, unterstrich unter anderem mit einem souverän verwandelten Strafstoß, dass er auf dem Weg zu alter Form ist.

Obwohl sich die Kickers in starker Verfassung präsentieren, halten Trainer und Spieler an der Salami-Taktik fest. „Wir arbeiten von Woche zu Woche“, betonte Rechtsaußen Jan Hendrik Marx. Und Steuernagel sagte: „Wir gehen jedes Spiel an, als ob es das letzte wäre.“ Das Tor zum 1:0 in Hoffenheim durch Albrecht, der nach einem Abpraller entscheidend nachgesetzt hatte, habe gezeigt, „wie heiß wir waren“, meinte Vetter. Albrecht selbst wagte sogar den Blick nach ganz oben: „Wir haben eh nichts zu verlieren, wir sind der Jäger. Wenn wir so weitermachen, kann vielleicht noch etwas gehen. Es gibt keine Mannschaft, die man nicht schlagen kann.“

Wer war Spieler der Partie gegen TSG Hoffenheim II? Daniel Endres Francesco Lovric Lucas Albrecht Benjamin Kirchhoff Jan-Hendrik Marx Ko Sawada Serkan Firat Kevin Ikpide Dren Hodja Maik Vetter Varol Akgöz Moritz Reinhard Jake Hirst Niklas Hecht-Zirpel

Quelle: op-online.de