Kickers siegen 4:0, sorgen sich aber um Lovric

Side – Die Null steht hinten weiter bei den Offenbacher Kickers, aber die Abwehr bereitet trotzdem Sorgen: Auch im fünften Testspiel blieb der Fußball-Regionalligist ohne Gegentor, zeigte beim 4:0 (2:0) gegen Österreichs Zweitligisten Austria Klagenfurt zudem eine gute Leistung in der Offensive.

Hinten gehen aber langsam die Alternativen aus. .

Neben Maurice Pluntke (war wegen einer Knieoperation erst gar nicht mit in die Türkei gereist) fehlte gegen Klagenfurt in Francesco Lovric ein weiterer Innenverteidiger verletzt. Er war am Sonntag im Training mit dem Fuß umgeknickt, geht seitdem an Krücken. Nach der Rückkehr aus der Türkei soll am Mittwoch eine Untersuchung genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung und die Länge der Ausfallzeit geben.

Aktuell stehen nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung: Lucas Albrecht und Zugang Sebastian Zieleniecki. Sie bildeten gestern zunächst das Abwehrzentrum. Nach der Pause rückte Richard Weil nach hinten. Links verteidigte Marco Schikora für den angeschlagenen Ronny Marcos, musste aber selbst verletzt raus, weil er einen Tritt auf den Fuß bekommen hatte. Auch für Moritz Reinhard war nach Zusammenprall vorzeitig Schluss. Manolo Rodas (Knieprobleme) fehlte erneut. cd

OFC: Draband - Vetter (46. Garic), Zieleniecki, Albrecht (46. Campagna), Schikora (60. Firat) - Firat (46. Daghfous), Weil (65. Tiliudis), Dierßen, Lemmer - Hartmann (46. Reinhard), Hoppe (46. Hecht-Zirpel)

Tore: 1:0, 2:0 Hoppe (30., 37.), 3:0 Hecht-Zirpel (51.), 4:0 Firat (76./FE)

Quelle: op-online.de