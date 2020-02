Kickers unterstützen Schulprojekt

Offenbach – Birger Naß ist beruflich „breit aufgestellt“, bei ihm dreht sich aber alles um ein Thema: Fußball. Das eine Standbein ist sein Job bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL), für die er im Bereich Stadion und Infrastruktur tätig ist. VON CHRISTIAN DÜNCHER

„Das gibt mir die nötige Sicherheit“, erklärt der Familienvater. Das andere Standbein, sein selbstständiges Engagement, bietet ihm hingegen die „Freiheit“, die vielen Ideen umzusetzen, die in seinem Kopf umherschwirren.

So hat der gebürtige Bonner, der seit 2007 in Offenbach lebt und als Laufbahncoach sowie Club-Berater tätig ist, die gemeinnützige Gesellschaft „Football in your life“ gegründet, die sich der Förderung des Sports, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen widmet. Eines seiner Projekte ist das professionelle Zusatzschulsportangebot „Coaches4Kids“, das er vergangenen Sommer gestartet hat und inzwischen in Kooperation mit den Offenbacher Kickers vorantreibt. Bislang nur im Stadtgebiet.

„Die Idee ist es, Kinder in Bewegung zu bringen und ihnen Spaß am Fußball zu vermitteln. Und zwar durch Trainer, deren Ausbildungslevel über dem liegt, den die meisten kleinen Vereinen anbieten können“, erklärt Naß.

Als Coach stand anfangs Angelo Barletta zur Verfügung, den er aus der gemeinsamen Zeit beim OFC kennt, als beide dort Jugendtrainer waren. In Alzenau trafen beide später erneut aufeinander. Inzwischen fehlt Barletta als Vollzeit-Caoch des Regionalligisten Kickers Offenbach die Zeit, um Naß zu unterstützen. Dafür steht Michael Fischer aus dem OFC-Leistungszentrum zur Verfügung. Weitere sollen folgen. „Ich kenne deren Qualität, sie ist sehr hoch“, betont Naß.

Das Angebot umfasst drei Zeitstunden pro Woche. Es kann in den Unterricht eingebettet werden (wie bei der Friedrich-Ebert-Schule, erste bis zweite Klasse) oder zusätzlich am Nachmittag angeboten werden (wie bei der Geschwister-Scholl-Schule, fünfte bis siebte Klasse). Ziel sei es, das Projekt allen Lehranstalten in Stadt und Kreis zugänglich zu machen. Dafür sind aber Sponsoren nötig.

Das Angebot kostet 9 500 Euro pro Schuljahr. Ein Drittel können die Schulen aus dafür zur Verfügung stehenden Mitteln begleichen. Den Rest müssten andere übernehmen. Daher gibt es nun das Projekt „OFC-Schulmannschaft“. Für 500 Euro im Jahr kann man Partner von „Coaches4Kids“ werden. Die Gegenleistung besteht unter anderem aus 30 Freikarten für ein Spiel der Regionalliga- Mannschaft des OFC .

Für Sebastian Kunkel, Marketingleiter der Kickers, ist die „OFC-Schulmannschaft“ eine „perfekte Ergänzung“ zu dem Angebot „OFC goes to school“, mit dem Schüler für die Kickers begeistert werden sollen.

