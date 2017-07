„Kickerstag“ 2017 auf dem Wilhelmsplatz: Alle Infos

Bild aus dem Jahr 2016. Weitere Motive in der Galerie

Offenbach - Nun steht der Termin offiziell fest: Der „Kickerstag“ für OFC-Fans findet in diesem Jahr am Sonntag, den 23. Juli 2017, statt.

Von 11 Uhr bis 18 Uhr präsentieren sich, wie schon in den Jahren zuvor, rund um den Wilhelmsplatz die einzelnen Abteilungen des OFC, der Fanshop, das Fanmuseum, verschiedene Fanclubs, sowie die Partner der Offenbacher Kickers. Auf einer Bühne wird es neben Live-Musik der Band „Fused“ unterschiedliche Talkrunden geben, sowie die Vorstellung von Abteilungen, bevor dann die neu formierte Mannschaft rund um das Trainerteam vorgestellt wird und anschließend für Autogramme zur Verfügung steht. Am 23. Juli werden dazu die beiden Straßen um den Wilhelmsplatz herum gesperrt sein.

„Wir freuen uns sehr und sind überaus dankbar, dass es wieder unter großer Mithilfe von Faninitiativen, Fanclubs, Abteilungen des OFC, der Stadt Offenbach und Sponsoren gelungen ist, mit den Feierlichkeiten zur Saisoneröffnung nah an die Fans heranzurücken und den Wilhelmsplatz an diesem Tag in eine Begegnungsstätte aller Kickers-Fans verwandeln zu können“, sagte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori.

Neben den Aktivitäten auf der Bühne sollen auch alle kleineren Fans auf Ihre Kosten kommen. Mit Hüpfburg, Torwandschießen und Bullriding wird für Unterhaltung gesorgt. Zudem soll es eine Tombola geben, deren Erlös komplett für Verschönerung der Waldemar-Klein-Tribüne verwendet wird. (dr)

