Kirchhoff fühlt sich angekommen beim OFC

„Kompliment, wie er das macht. Auf Jan Hendrik Marx kann man sich verlassen“: Benjamin Kirchhoff (links), hier gegen Mannheims Nicolas Hebisch, will gemeinsam mit dem ein Jahr jüngeren OFC-Rechtsverteidiger (21) in Kaiserslautern hinten rechts nichts anbrennen lassen. - Foto: Hübner

Offenbach J Er gehört abseits des Rasens zur eher ruhigeren Spezies beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Benjamin Kirchhoff wählt seine Worte mit Bedacht, auch seine Zwischenbilanz nach acht Monaten und 21 Regionalligaeinsätzen. Von Jörg Moll

Ob er angekommen sei in Offenbach? „Ich denke schon, ja. Aber es war nicht ganz einfach“, räumt der 22-Jährige ein. Eine intensive Wintervorbereitung brachte den Innenverteidiger weiter.

2017 stand er in fünf Spielen in der Startformation. Bis auf das 0:1 in Trier, als er früh Gelb sah und nach 34 Minuten ausgewechselt wurde, überzeugte Kirchhoff. Mal als rechtes Glied einer Dreierkette, mal als rechter Innenverteidiger einer Viererkette.

„Welches System wir spielen, ist mir egal“, sagt er: „Wichtig ist, 90 Minuten konstant zu spielen.“ Genau das gelang dem gebürtigen Frankfurter, der 34 Spiele für den VfB Stuttgart II in der 3. Liga absolvierte, nach dem Abstieg aber keinen Vertrag erhielt, in der Hinrunde selten. „Ich habe zu viele einfache Fehler gemacht“, räumt er ein. Die Lust, spielerische Lösungen zu finden, brachte seine Kollegen oft ins Schwitzen. Kirchhoff analysierte sein Spiel - und veränderte es in den Testspielen der Winterpause. Seither wählt er auch mal den rustikalen Ball ins Aus als Stilmittel.

„Ich bin in der Liga angekommen“, sagt er. Das ist nicht negativ zu verstehen. Auch körperlich holte Kirchhoff das auf, was ihm angesichts des späten Einstiegs im Sommer - erst am 21. Juli 2016 unterschrieb er einen Ein-Jahres-Vertrag - entgangen war. „Ich habe hart gearbeitet“, sagt er. Das soll sich im Endspurt der Regionalliga auszahlen. „Wir machen es defensiv gut“, meint Kirchhoff. In zwei Heimspielen blieb der OFC ohne Gegentor. Selbst beim unglücklichen 1:2 in Mannheim ließ die Offenbacher Deckung nach anfänglichem Kollektivschlaf wenig zu. Beim zweiten Auswärtssieg der Saison, dem 3:1 in Nöttingen, war Kirchhoff sogar mit einem Tor beteiligt. „Ich hätte nichts dagegen, wenn das in Kaiserslautern wieder so wäre“, bemerkt der Mann, der die Torverhinderung aber auch am Mittwoch (19 Uhr) am Betzenberg als Hauptaufgabe betrachtet. „Wir lassen aus dem Spiel heraus wenig zu“, hat er erfreut registriert: „Aber bei Standards müssen wir uns noch verbessern.“ Drei der vier Gegentore 2017 fielen so.

Was es heißt, gegen zweite Mannschaften zu spielen, weiß Kirchhoff aus eigener Erfahrung: „An guten Tagen waren wir mit dem VfB Stuttgart II in der Lage, Arminia Bielefeld auseinanderzunehmen.“ Ähnlich verhalte es sich mit Kaiserslautern II. Noch dazu, weil stets Spieler aus dem Profikader „unten“ auflaufen könnten. „Aber das ist für diese Spieler nicht einfach“, meint er. Am Mittwoch im Duell des Tabellen-17. (28 Punkte) gegen den 14. (30) schon gar nicht. „Für Kaiserslautern ist es ein richtiges Endspiel. Bei einer Niederlage ist der Rückstand groß“, sagt Kirchhoff. Unausgesprochen bleibt, dass er dagegen nichts einzuwenden hätte.

