Bei Klassenerhalt bleibt Hodja beim OFC

Offenbach J Dren Hodja bekennt sich zu den Offenbacher Kickers - wenn der Klub den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest schafft.

Der torgefährliche Mittelfeldspieler, mit neun Treffern bester Schütze der Kickers in dieser Saison, hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 30. Juni 2019 verlängert. Die Vereinbarung ist für die Regionalliga und die 3. Liga gültig, bestätigte OFC-Sportdirektor Sead Mehic. „Dren hat eine sehr positive Entwicklung genommen“, wertet OFC-Trainer Oliver Reck die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen, der in der Winterpause 2016 von Schalke 04 II kam, als positives Zeichen. „Ich freue mich, in meiner Heimatstadt und meinem Jugendverein den nächsten Schritt zu machen“, meinte Hodja. Dem Spielgestalter könnte am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers eine neue Rolle zukommen. Nach dem Ausfall von Marco Rapp (Syndesmosebandriss im rechten Fuß) und Bryan Gaul (Gelb-Rot) könnte er ins defensive Mittelfeld rücken. Weiterhin ungewiss ist die Lage bei Maik Vetter, der beim 0:1 in Trier wegen einer im Training erlittenen Knieverletzung fehlte. „Es sieht nicht gut aus“, sagte Geschäftsführer Christopher Fiori. Am Abend dann die Überraschung: Der Mittelfeldspieler plant Belastungstests im Training. J jm.

Quelle: op-online.de